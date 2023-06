Ο Τζίμι Μπάτλερ είχε προσκαλέσει τον καλό του φίλο Νεϊμάρ στους τελικούς του ΝΒΑ και ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ όχι μόνο ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του, αλλά φρόντισε να δείξει και τις... μπασκετικές του ικανότητες.

Πριν από την έναρξη των φετινών τελικών στο ΝΒΑ, ο «Jimmy Buckets» είχε πει για τον Νεϊμάρ ότι «το καλό που του θέλω να έρθει στους τελικούς» και ο ποδοσφαιριστής της Παρί και επιστήθιος φίλος του Αμερικανού γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, φρόντισε να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή του!

Μετά το 1-1 στη σειρά με το Ντένβερ και λίγο πριν μεταφερθεί η σειρά στη Φλόριντα, ο Νεϊμάρ έδωσε το «παρών» στο Μαϊάμι για να συμπαρασταθεί στον φίλο του, ενώ παράλληλα βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν μαζί και μερικά σουτάκια στο «Kaseya Center» όπου θα διεξαχθούν τα δύο επόμενα παιχνίδια των NBA Finals.

Το τρίτο παιχνίδι της σειράς διεξάγεται τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/6, 03:30) και θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε «ζωντανά» από το Cosmote Sport 4 όπως επίσης και από τη live κάλυψη του Gazzetta.

Jimmy Butler and Neymar were getting some shots up in the Heat arena today 🏀⚽️



(via @JimmyButler / IG)pic.twitter.com/sOoopF77OS