Ο Τζαμάλ Μάρεϊ αστόχησε και στεναχώρησε τους φίλους των Νάγκετς, που είδαν τους παίκτες των Χιτ να πανηγυρίζουν έξαλλα στο παρκέ το 1-1 στη σειρά των τελικών του NBA.

Οι Χιτ πέτυχαν τον στόχο τους στο Game 2 των τελικών του NBA. Μετά από μία ακόμα ανατροπή, επικράτησαν των Νάγκετς για να ισοφαρίσουν τη σειρά στο 1-1 και να τη μεταφέρουν με πλεονέκτημα πλέον στο Μαϊάμι.

Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάστηκε να δουν τον Τζαμάλ Μάρεϊ να αστοχεί στο τρίποντο της νίκης. Οι φίλοι των Νάγκετς περίμεναν καρτερικά να δουν την μπάλα να πέφτει στο καλάθι, αλλά ο Μάρεϊ αστόχησε στο πολύ δύσκολο σουτ και ο ακολούθησε το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων.

Η εξέδρα απογοητεύτηκε αλλά ο πάγκος των Χιτ βγήκε στο παρκέ σύσσωμος για πανηγυρισμούς.

Το σουτ του Μάρεϊ μέσα από τις εξέδρες των φίλων των Νάγκετς

HEAT TIE UP THE NBA FINALS 🔥



Jamal Murray misses at the buzzer and Miami wins Game 2!



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/C7oqxCK5Rj