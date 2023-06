Το τρίτο παιχνίδι του Νίκολα Γιόκιτς με 40+ πόντους στα play-offs, συνοδεύτηκε και αυτό με ήττα και οι Νάγκετς ισοφαρίστηκαν στη σειρά των τελικών από τους Χιτ.

Ο Έρικ Σποέλστρα χαρακτήρισε γελοίο το να πιστεύουν όσοι βρίσκονται έξω από τον... χορό, πως οι Χιτ θα επιλέξουν να σταματήσουν το σκορ ή τη δημιουργία του Γιόκιτς. Ο Σέρβος γίγαντας είναι πραγματικά ασταμάτητος, έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι και στον δεύτερο τελικό του NBA, όμως τελικά οι Χιτ ήταν αυτοί που επικράτησαν για το break και το 1-1.

Έτσι δεν έσπασε και η άτυπη... κατάρα των 40 πόντων για τον Νίκολα Γιόκιτς. Συγκεκριμένα ο σέντερ των Νάγκετς δεν έχει καταφέρει στη φετινή postseason να συνδυάσει νίκη όταν σκοράρει 40 ή περισσότερους πόντους σε ένα παιχνίδι.

Αξιοπερίεργο; Το μόνο σίγουρο. Ο Γιόκιτς σκόραρε 41 πόντους με 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ στο Game 2, όμως οι Νάγκετς ηττήθηκαν ξανά. Όταν ο Σέρβος γράφει 40+, κάτι που συνέβη τρεις φορές στα φετινά play-offs, τότε το Ντένβερ μετράει ισάριθμες ήττες.

Αντίθετα οι Νάγκετς έχουν ρεκόρ 13-1 με τον Γιόκιτς να μένει σε παραγωγή λιγότερη των 40 πόντων. Το μόνο σίγουρο πλέον είναι πως αν αυτό το στατιστικό δε «σπάσει» σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια, τότε ο Γιόκιτς θα κάθεται μόνος του στην κορυφή των χαμένων αναμετρήσεων στα play-offs ενώ έχει πετύχει 40άρα, αφού κανείς άλλος δεν έχει χάσει περισσότερα από τρεις.

