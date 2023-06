Από ρεκόρ σε ρεκόρ βαδίζουν οι Μαϊάμι Χιτ μετά και την απόδραση από το Ντένβερ για το 1-1 στους φετινούς τελικούς του ΝΒΑ!

Οι Μαϊάμι Χιτ ανέκτησαν το αβαντάζ της έδρας μετά το «break» στην «Ball Arena» του Κολοράντο.

Η ομάδα του Σποέλστρα επικράτησε με 111-108 των Νάγκετς και πλέον έχει αποκτήσει τον πρώτο λόγο στους τελικούς «γράφοντας» και τη δική της... ιστορία στην postseason.

Συγκεκριμένα το Μαϊάμι έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στα play-offs ερχόμενη από την 8η θέση! Οι Χιτ έφτασαν τις 13 νίκες στην φετινή postseason και προσπέρασαν τις 12 νίκες των Νικς από το 1999. Στην 3η θέση βρίσκονται οι Σίξερς του 2012 και οι Γκρίζλις του 2011 με 7 νίκες.

Επίσης οι Χιτ έγιναν η 4η ομάδα στην ιστορία με τις περισσότερες νίκες στα play-offs έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με 10+ πόντους! Αυτή ήταν η 7η νίκη για την ομάδα της Φλόριντα και ισοφάρισε την δική της επίδοση από το 2011 και το 2012 όπως και τους περσινούς Γουόριορς.

Most wins by an 8-seed in a single postseason: 13 — Miami Heat (2023) 12 — New York Knicks (1999) 7 — Philadelphia 76ers (2012) 7 — Memphis Grizzlies (2011) 6 — Denver Nuggets (1994) #Heat | #NBAFinals pic.twitter.com/Crx1cyLqN8

The Miami Heat won their SEVENTH game after trailing by 10+ points during this Playoffs run 🔥



They trailed the Nuggets by 15 points in Game 2 and still won 😳 pic.twitter.com/r3Ajc2vYeD