Γκόρντον για Γιόκιτς: «Μας φώναξε σπίτι του να δούμε τα play-in και μας έδειχνε τα κράνη για την ιππασία στη μέση του ματς»

Ο Άαρον Γκόρντον μίλησε για τον συμπαίκτη του, Νίκολα Γιόκιτς, και αποκάλυψε μία ιστορία που δείχνει κάθε πλευρά του Σέρβου γίγαντα.

Οι Νάγκετς στέκονται απέναντι στους Χιτ για τους τελικούς του ΝΒΑ και κοιτάζουν μπροστά τους το ενδεχόμενο του τίτλου! Ο Άαρον Γκόρντον σε πρόσφατη συνέντευξή του κλήθηκε να μιλήσει για τον ηγέτη της ομάδας του, Νίκολα Γιόκιτς.

Αφού ο συμπαίκτης του τον αποκάλεσε... κωμωδία με έναν πολύ γλυκό τρόπο, ξεκαθάρισε πως η κορυφαία ιστορία για τον Γιόκιτς δεν μπορεί να ειπωθεί, όμως είπε την δεύτερη καλύτερη που αντικατοπτρίζει και την απλότητα με την οποία έχουμε συνδέσει τον δις MVP του ΝΒΑ.

«Παιδιά τον βλέπετε... Ήταν MVP και εμφανίστηκε πάνω στο άλογό του... Μας προσκάλεσε όλους στο σπίτι του να δούμε τα ματς του play-in. Στη μέση του παιχνιδιού μου λέει "AG, AG έλα εδώ" και μου έδειξε τα κράτη της ιππασίας του. Και ήταν μία από τις στιγμές που τον είδα πιο ενθουσιασμένο από ποτέ μέσα στη σεζόν. Δεν ήταν για το μπάσκετ, αλλά για τα κράνη. Που ήταν τέλεια και του ζήτησα αν μπορούσα να έχω ένα».

