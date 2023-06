Οι φίλοι των Ντένβερ Νάγκετς έχουν ξεκινήσει από νωρίς να τιμούν τους ήρωες της ομάδας, με ένα εντυπωσιακό γκράφιτι που απεικονίζει τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Τζαμάλ Μάρεϊ.

Σε μία κεντρική οδό, κάπου στην πόλη του Ντένβερ ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Τζαμάλ Μάρεϊ έγιναν οι σύγχρονοι ήρωες των Ντένβερ Νάγκετς.

Ένας ντόπιος καλλιτέχνης, πιθανότατα και φίλος των Νάγκετς, αποφάσισε πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να τιμήσει το απίθανο δίδυμο της ομάδας του, η οποία έχει κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο μουντός τοίχος απέκτησε χρώμα και το κυριότερο δύο πιστά... αντίγραφα από τις φιγούρες του Σέρβου σέντερ και του Καναδού γκαρντ των Νάγκετς.

Δείτε το βίντεο με το εκπληκτικό γκράφιτι:

Nuggets stars Nikola Jokic and Jamal Murray honored on a Colfax Ave. mural in Denver pic.twitter.com/wrxnvBI5Qf