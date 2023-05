Σχεδόν 43 ετών ο Ουντόνις Χάσλεμ παραμένει στο ρόστερ των Χιτ και γίνεται πλέον ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης που φτάνει σε τελικούς NBA.

Το Μαϊάμι τα κατάφερε απέναντι στους Σέλτικς και μετά το επικό Game 7, έκλεισε θέση στους τελικούς του NBA. Οι Χιτ τα κατάφεραν έναν χρόνο μετά τον αποκλεισμό τους από τους Κέλτες, με τον Ουντόνις Χάσλεμ να μην έχει πλέον αγωνιστικό ρόλο στην ομάδα, όμως να σπάει άλλο ένα ρεκόρ με την παρουσία του στους τελικούς.

Ο «μύθος» των Χιτ έγινε ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης που φτάνει στους τελικούς, μετά τον Ρόμπερτ Πάρις. Ο θρύλος των Σέλτικς τα είχε καταφέρει σε ηλικία 43 ετών και 275 ημερών, με τον Χάσλεμ πλέον να ακολουθεί στα 42 και 347 ημέρες.

Τρίτος της παρέας και αυτός που ξεπέρασε ο Χάσλεμ, ήταν ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, που έφτασε ως τους τελικούς σε ηλικία 42 ετών και 51 ημερών.

Oldest players to make the NBA Finals



1. Robert Parish (43 years, 275 days)

2. UDONIS HASLEM (42 years, 347 days)

3. Kareem Abdul-Jabbar (42 years, 51 days)



Some company.