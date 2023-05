Πίπεν για Τζόρνταν: «Ήταν ένας απαίσιος παίκτης πριν γίνω μέλος των Μπουλς» (vid)

Ο Σκότι Πίπεν σε πρόσφατο Podcast έκανε αναφορά στον Μάικλ Τζόρνταν και τα χρόνια προτού γίνουν συμπαίκτες στους Σικάγο Μπουλς κάνοντας λόγο για έναν... απαίσιο παίκτη.

Τα όσα ειπώθηκαν στην σειρά του Last Dance είχαν... πυροδοτήσει την ένταση του Σκότι Πίπεν και εκείνος δεν παρέλειπε συχνά πυκνά να αναφερθεί στον άλλοτε συμπαίκτη του Μάικλ Τζόρνταν. Κάτι που έκανε και στο πρόσφατο podcast "Gimme the Hot Sauce!".

Και πραγματικά όσα ο ίδιος είπε για τον MJ μόνο «καυτά» μπορούν να χαρακτηριστούν. Οι Μπουλς των 90's με τους Πίπεν και Τζόρνταν να πρωταγωνιστούν και να φορούν 6 δαχτυλίδια πιθανότατα να μην είχαν φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο χωρίς το δίδυμο. Άλλωστε ο Τζόρνταν έχει κάνει λόγο αρκετές φορές για το ότι η φήμη του δεν θα ήταν ίδια δίχως τον συμπαίκτη του.

Παρόλα αυτά, ο Πίπεν μέσω συζήτησης για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που απασχόλησε με τις δηλώσεις του περί απόσυρσης ξεκίνησε νέο κύκλο «επίθεσης» στον Τζόρνταν.

“LeBron James will be the greatest statistical [player] to ever play the game of basketball. [Michael Jordan] was a horrible player.”



- Scottie Pippen



(h/t @DieHardCBfans )



pic.twitter.com/8EN5xOpJOG