Είδηση... βόμβα από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που τόνισε ότι θέλει να σκεφτεί πολλά μετά τον αποκλεισμό των Λέικερς από τους Νάγκετς και σκέφτεται πλέον σοβαρά το τέλος της καριέρας του.

«Πρέπει να σκεφτώ πολλά για εμένα σχετικά με το μπάσκετ και αν θα συνεχίσω να παίζω». Αυτά ήταν τα λόγια του ΛεΜπρόν Τζέιμς αμέσως μετά την ήττα των Λέικερς από τους Νάγκετς που οδήγησε στον αποκλεισμό με 4-0 από τους τελικούς του ΝΒΑ.

Η απάντηση για το μέλλον του ήταν πιο αινιγματική από ποτέ και ήρθε να... ταράξει τα νερά του ΝΒΑ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μόλις ολοκλήρωσε την 20ή σεζόν της καριέρας του αλλά πλέον το μέλλον δεν είναι σίγουρο.

Did LeBron James just hint he may have played his last game? pic.twitter.com/864Hp0bk9Q