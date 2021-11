Πίπεν: Ευθεία επίθεση στον Τζόρνταν για το Last Dance

Ο Σκότι Πίπεν δε λέει να ξεχάσει το Last Dance. Σε συνέντευξή του μίλησε για «ασέβεια» του Μάικλ Τζόρνταν προς τους συμπαίκτες του στους Σικάγο Μπουλς, για το υλικό που προβλήθηκε στο ντοκιμαντέρ Last Dance.

Εδώ και καιρό, o Σκότι Πίπεν έχει στο στόχαστρό του τον Μάικλ Τζόρνταν. Το «ερέθισμα» είναι το ντοκιμαντέρ του ESPN και του Netflix, Last Dance. Σε συνέντευξή του, στο περιοδικό GQ, ο Πίπεν «επιτέθηκε» για μία ακόμη φορά στον MJ, με τον οποίο κέρδισαν 6 πρωταθλήματα ΝΒΑ τη δεκαετία του '90.

«Τις προηγούμενες εβδομάδες, μίλησα με ένα μεγάλο αριθμό πρώην συμπαικτών μου, οι οποίοι αισθάνονται πως δεν τους σεβάστηκαν, όπως άλλωστε αισθάνομαι και εγώ. Πώς τολμάει ο Μάικλ να μας συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, έπειτα απ' όσα κάναμε για τον ίδιο και την πολύτιμη μάρκα του;», ήταν τα λόγια του Πίπεν.

«Ναι, ήταν μία μεγάλη απόφαση, αλλά και μία εγωιστική απόφαση. Αλλά αυτός ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο τύπος που πίστευε ότι μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος τους», είπε ο Πίπεν σε παλιότερη συνέντευξή του, αναφερόμενος στην απόφαση του Air να σταματήσει το μπάσκετ για να ασχοληθεί με το μπέιζμπολ!

Τότε ήταν που χαρακτήρισε ως «ρατσιστή» τον προπονητή τους, Φιλ Τζάκσον.

Ο Πίπεν, από την ημέρα της προβολής του ντοκιμαντέρ των δέκα επεισοδίων, για την τελευταία χρονιά των Σικάγο Μπουλς με τον Μάικλ Τζόρνταν στη σύνθεσή τους (1997-1998) έχει... ξεσπαθώσει απέναντι στον άλλοτε συμπαίκτη του.

Οι περισσότεροι, πάντως, το έχουν συνδυάσει με την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του Πίπεν, η οποία έχει τον τίτλο «Unguarded» (σ.σ.: Αυτός που δεν μπορούν να φυλάξουν/σταματήσουν).

Scottie reveals he was ‘upset’ with MJ after watching The Last Dance



“Over the next few weeks, I spoke to a number of my former teammates who each felt as disrespected as I did. How dare Michael treat us that way after everything we did for him and his precious brand.”



(GQ) pic.twitter.com/REsH5E8eaX