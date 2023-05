Μπούκερ: «Ας βάλει όσες 50άρες θέλει ο Γιόκιτς αρκεί να κερδίζουμε στο τέλος»

Με ιδιαίτερα... καυστικό τρόπο σχολίασε τους 53 πόντους του Νίκολα Γιόκιτς ο Ντέβιν Μπούκερ, μετά τη νίκη των Σανς επί των Νάγκετς για το 2-2.

Οι 53 πόντοι του Νίκολα Γιόκιτς σίγουρα θα μείνουν στην ιστορία μετά το Game 4 των Νάγκετς με τους Σανς. Αυτή η επίδοση άλλωστε είναι η δεύτερη στην ιστορία μετά τον Τσάμπερλεϊν όσον αφορά τους σέντερ στα play-offs.

Ο Ντέβιν Μπούκερ, όμως, δεν ενδιαφέρεται και πολύ για αυτά. Σκόραραν από 36 πόντους μαζί με τον Ντουράντ και οδήγησαν το Φοίνιξ στην ισοφάριση της σειράς. Μάλιστα ο γκαρντ των Σανς ρωτήθηκε αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης για την επίδοση του Γιόκιτς, δίνοντας μια αρκετά καυστική απάντηση.

«Μπορεί να βάλει όσες 50άρες θέλει, αρκεί να κερδίζουμε εμείς στο τέλος» ήταν τα λόγια του Μπούκερ. Ο Γιόκιτς άλλωστε κλέβει τις εντυπώσεις τόσο εντός, όσο και λίγο εκτός παρκέ, αφού καυγάδισε στις courtseats με τον ιδιοκτήτη των Σανς.

