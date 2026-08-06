Σανς: «Έδεσαν» τον Ντίλον Μπρουκς μέχρι το 2030

Σανς: «Έδεσαν» τον Ντίλον Μπρουκς μέχρι το 2030

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μπρουκς
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Παίκτης των Σανς για την επόμενη τριετία θα είναι ο Ντίλον Μπρουκς, όπως έγινε γνωστό από τον Σαμ Σαράνια.

Ο Ντίλον Μπρουκς αναμένεται να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Σανς μέχρι τη σεζόν 2029-30.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα «χέρια» για τριετή επέκταση συμβολαίου, με τις απολαβές του Καναδού να φτάνουν τα 73 εκατομμύρια δολάρια. Το deal έκανε γνωστό ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.

Ο 29χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για τον ίδιο, έχοντας μ.ο 20.2 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα.

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@Photo credits: x_suns
     

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