Σανς: «Έδεσαν» τον Ντίλον Μπρουκς μέχρι το 2030
Ο Ντίλον Μπρουκς αναμένεται να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Σανς μέχρι τη σεζόν 2029-30.
Οι δύο πλευρές έδωσαν τα «χέρια» για τριετή επέκταση συμβολαίου, με τις απολαβές του Καναδού να φτάνουν τα 73 εκατομμύρια δολάρια. Το deal έκανε γνωστό ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια.
Ο 29χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για τον ίδιο, έχοντας μ.ο 20.2 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα.
Suns keeping Dillon Brooks on $73M extension through 2029-30 - via @ESPN App https://t.co/KMIIzRmcX0— Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2026
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