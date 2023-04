O Kάιλ Άντερσον προσπάθησε να ηρεμήσει τον Ρούντι Γκομπέρ μετά από τεχνική ποινή του Γάλλους

Πριν λίγο καιρό στο τελευταίο ματς της regular season των Τίμπεργουλβς με τους Πέλικανς, ο Ρούντι Γκομπέρ ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής. Ο Γάλλος ψηλός διαφώνησε με τον συμπαίκτη του, Κάιλ Άντερσον, θόλωσε το μυαλό του και τον γρονθοκόπησε στο στήθος. Οι υπόλοιποι παίκτες της Μινεσότα μπήκαν στη μέση με τον Πρινς να σπρώχνει τον Γκομπέρ μακριά.

Οι δυο τους τις επόμενες μέρες τα... βρήκαν, κάτι που φάνηκε και στην ήττα των λύκων από τους Νάγκετς. Ο Ρούντι χρεώθηκε με τεχνική ποινή κι έγινε έξαλλος και ο Άντερσον ήταν ο πρώτος που βρέθηκε δίπλα του για να τον ηρεμήσει. Περασμένα, ξεχασμένα λοιπόν, όμως η Μινεσότα είναι στο 2-0 πίσω στη σειρά με το Ντένβερ.

Kyle Anderson had to calm down Gobert after he got a tech pic.twitter.com/qDoLfmteQE