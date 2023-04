Ο Ρούντι Γκομπέρ φάνηκε να διαφωνεί με τον συμπαίκτη του, Κάιλ Άντερσον, στον πάγκο των Τίμπεργουλβς, ενώ κινήθηκε εναντίον του γρονθοκοπώντας τον στο στήθος. Γρήγορη αντίδραση από την ομάδα.

Οι Τίμπεργουλβς δίνουν τον τελευταίο αγώνα της regular season, όμως τα νερά... ταράχθηκαν έντονα μετά το περιστατικό ανάμεσα σε Ρούντι Γκομπέρ και Κάιλ Άντερσον στον πάγκο τους κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ.

Things are getting heated in the huddle. 👀 #RaisedByWolves | #NBA pic.twitter.com/Crp96MtqEc

Ο Γάλλος ψηλός διαφώνησε με τον συμπαίκτη του, ωστόσο φάνηκε να θολώνει το μυαλό του και να τον γρονθοκοπεί στο στήθος. Οι υπόλοιποι παίκτες της Μινεσότα μπήκαν στη μέση με τον Πρινς να σπρώχνει τον Γκομπέρ μακριά.

Οι άνθρωποι της ομάδας έδρασαν άμεσα στέλνοντας τον Γκομπέρ... σπίτι του.

Timberwolves have sent Rudy Gobert home after Gobert threw punch at teammate Kyle Anderson during a timeout huddle, per sources. He is out for remainder of game.