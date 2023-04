Οι Ντάλας Μάβερικς τιμωρήθηκαν με πρόστιμο $750.000, αλλά ο Μαρκ Κούμπαν αποφάσισε να το διπλασιάσει για καλό σκοπό. Αλλά και για να κάνει το δικό του.. κομμάτι.

Η επιλογή των Ντάλας Μάβερικς να ξεκουράσουν βασικούς παίκτες στο κρίσιμο ματς (που προκάλεσε τον αποκλεισμό τους από το play-in) απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, έφερε ένα βαρύ πρόστιμο από του ΝΒΑ, ύψους 750.000 δολαρίων.

Το ΝΒΑ δικαιολόγησε την απόφασή του, επειδή η κίνηση των Μάβερικς προκάλεσε ζημιά στην αξιοπιστία της λίγκας. Γι' αυτό το λόγο, ο ιδιοκτήτης των Μαβς, Μαρκ Κούμπαν αποφάσισε να διπλασιάσει το πρόστιμο! Για καλό σκοπό.

Ο Κούμπαν θα πληρώσει άλλες 750.000 με τα χρήματα να καταλήγουν σε φιλανθρωπικό σκοπό της επιλογής του. Η αλήθεια είναι πως το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει αντιστοιχεί στο .0001% της συνολικής περιουσίας των 5.1 δισεκατομμυρίων.

Οπότε η κίνησή του, με δεδομένο τον επαναστατικό του χαρακτήρα, διαθέτει και μία άλλη μία πτυχή, μία μορφή αναίδειας απέναντι στο NBA και τον τρόπο που βρήκε για να τον τιμωρήσει.

Mark Cuban to match Mavericks’ $750,000 fine with donation to charity, report sayshttps://t.co/ISan1fdtGz