Το NBA τιμώρησε τους Ντάλας Μάβερικς με πρόστιμο 750.000 δολαρίων, επειδή στην αναμέτρηση απέναντι στους Σικάγο Μπουλς ξεκούρασαν βασικούς παίκτες.

Η έρευνα του NBA για τους Ντάλας Μάβερικς ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Με την ομάδα του Μαρκ Κιούμπαν να καλείται να πληρώσει πρόστιμο 750.000 δολαρίων, επειδή στο ματς απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, στο οποίο επικυρώθηκε ο αποκλεισμός τους από τα play-offs, ξεκούρασαν τους βασικούς τους παίκτες.

«Η απόφαση των Ντάλας Μάβερικς να εμποδίσουν βασικούς παίκτες από τη συμμετοχή τους σε ένα ματς που έκρινε την πρόκριση τους, την περασμένη Παρασκευή απέναντι στο Σικάγο υποβαθμίζει την ακεραιότητα του αθλήματός μας. Οι Μάβερικς απογοήτευσαν τους φιλάθλους και τη Λίγκα», είπε ο αντιπρόεδρος του ΝΒΑ, επικεφαλής της λειτουργίας της Λίγκας και δις πρωταθλητής με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, Τζο Ντούμαρς.

Πάντως, οι Μάβερικς δεν κινδυνεύουν με περαιτέρω τιμωρία.

