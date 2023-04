Οι Θάντερ αποκλείστηκαν στο τελευταίο ματς του play-in, αλλά άφησαν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Λίγο έλειψε να μπουν οι Θάντερ στα play-offs, κάτι που πριν λίγο καιρό έμοιαζε με θαύμα. Τελικά η Οκλαχόμα ηττήθηκε από τους Τίμπεργουλβς και έχασε την πρόκριση, σε ένα ματς που ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ δέχθηκε δολοφονική αγκωνιά από τον Ρούντι Γκομπέρ.

Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό για την ομάδα του Μαρκ Νταϊνό που είναι υποψήφιος και για προπονητής της σεζόν. Οι παρακάτω λόγοι κάνει την Οκλαχόμα να αισιοδοξεί πως τα καλύτερα θα έρθουν τις επόμενες σεζόν.

OKC Thunder’s future is INCREDIBLY bright & they deserve a shoutout after their play-in loss to Minnesota ⚡️



▪️2nd youngest team (23.3 Y/O)

▪️30+ PPG scorer (SGA)

▪️15 1RPs over next five drafts

▪️Jalen Williams ROTY finalist

▪️Shai Most Improved finalist

▪️Went 1-1 & fought… pic.twitter.com/4fovPTGKJA