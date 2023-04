Oι Τίμπεργουλβς νίκησαν τους Θάντερ με 120-95 στον... τελικό του play-in και θα παίξουν με τους Νάγκετς στα play-offs. Δολοφονική αγκωνιά του Γκομπέρ στον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Αποφασίστηκε και το τελευταίο εισιτήριο για τα play-offs. Η Μινεσότα προστάτευσε την έδρα της και κατάφερε να επικρατήσει με 120-96 των Θάντερ, κάτι που της επέτρεψε να προκριθεί στην postseason ως 8η. Πλέον για τους... λύκους η πρόκληση είναι μεγάλη, αφού θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους πρώτους στη Δύση Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς.

Κατά τη διάρκεια του ματς ο Ρούντι Γκομπέρ έδωσε μια... δολοφονική αγκωνιά στον σταρ της Οκλαχόμα, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και τον ανάγκασε να πάει στα αποδυτήρια. Μια κίνηση unfair στο κρισιμότερο ματς της σεζόν για τις δύο ομάδες. Το τρελό είναι ότι δεν αποβλήθηκε ο Γάλλος από το ματς.

SGA went back to the locker room after being hit in the face on this play. pic.twitter.com/PP0EhIKymm