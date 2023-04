Ο Ρούντι Γκομπέρ με ένα απίστευτο dirty play τραυμάτισε άσχημα το μάτι του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ρίχνοντας του αγκωνιά.

Για άλλη μια φορά τις τελευταίες μέρες ο Ρούντι Γκομπέρ γίνεται η πέτρα του σκανδάλου. Μετά την μπουνιά που έριξε στον συμπαίκτη του Κάιλ Άντερσον και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από το ματς με τους Λέικερς, είπε να βλάψει και αντίπαλο αυτή τη φορά.

Ο Γάλλος σέντερ σε μια προσπάθεια του για κάρφωμα έριξε εν... ψυχρώ αγκωνιά στον σταρ της Οκλαχόμα, Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ και τον τραυμάτισε άσχημα στο μάτι, αναγκάζοντας τον να πάει στα αποδυτήρια. Όλα αυτά στο ματς της Μινεσότα με τους Θάντερ που θα κρίνει το εισιτήριο για τα play-offs, το οποίο οδηγεί κόντρα στους Νάγκετς στον πρώτο γύρο.

SGA went back to the locker room after being hit in the face on this play. pic.twitter.com/PP0EhIKymm