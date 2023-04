O Nτέιβις πήγε να μας προσφέρει ένα απο τα καρφώματα της σεζόν κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Τα... χρειάστηκαν κόντρα στους Τίμπεργουλβς οι Λέικερς στο play-in, αλλά τελικά έδειξαν χαρακτήρα στο τέλος και κατάφεραν να νικήσουν στην παράταση και να προκριθούν στα play-offs εκεί όπου θα κοντραριστούν με τους Γκρίζλις του Τζα Μοράντ.

Ο Άντονι Ντέιβις είχε κέφια στην αναμέτρηση και παραλίγο να κάνει ένα από τα καρφώματα της σεζόν. Ο Βάντερμπιλτ αστόχησε για τρεις, με τον Unibrow να πηγαίνει για ένα απίθανο putback κάρφωμα, όμως η προσπάθεια του δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Δείτε τη φάση με τον Ντέιβις.

IF AD PUNCHED THIS IN 😳 pic.twitter.com/iHoa6GGwNr