Μετά από ματσάρα, οι Λέικερς επικράτησαν με 108-102 των Τίμπεργουλβς στην παράταση και τσέκαραν το εισιτήριο για τα playoffs.

Mατσάρα έγινε στο Λος Άντζελες για μια θέση στα play-offs. Τελικά οι Λέικερς επέστρεψαν από το -11 του ημιχρόνου και το -15 του 30ου λεπτού κόντρα στους Τίμπεργουλβς και πήραν το ματς στην παράταση με 108-102. Έτσι θα βρίσκονται στην postseason, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Γκρίζλις με μειονέκτημα έδρας. Από την άλλη οι Τίμπεργουλβς που λύγισαν στα τελευταία λεπτά της 4ης περιόδου και της παράτασης θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να προκριθούν, αφού θα υποδεχθούν στην έδρα τους τον νικητή του ζευγαριού Πέλικανς-Θάντερ.

Ο Πρινς έκλεψε τη μπάλα από τον ΛεΜπρόν και στη συνέχεια έκανε φάουλ με το σκορ στο 95-95, όμως η Μινεσότα έκανε λάθος με τον Άντερσον στα 22 δευτερόλεπτα, με την κατοχή να επιστρέφει στους Λέικερς. O Σρούντερ ευστόχησε σε τρίποντο στο ένα δευτερόλεπτο για το 98-95. Όμως Ντέιβις στο 0.1 για το τέλος, έστειλε στις βολές τον Κόνλεϊ σε προσπάθεια για τρίποντο. Ο Κόνλεϊ με 3/3 βολές έστειλε το ματς στην παράταση. Πριν από αυτές τις βολές, οι λύκοι είχαν να σκοράρουν σχεδόν έξι λεπτά.

Στην παράταση ο Ντέιβις έγραψε το 105-100. Ο Πρινς έχασε την ευκαιρία να κάνει το 105-105 με τρίποντο στα 11 δευτερόλεπτα, με τον Ριβς να παίρνει το ριμπάουντ. Ο Σρούντερ έκανε το 107-102 στα 8 δευτερόλεπτα. Οι λύκοι έκαναν λάθος επαναφορά στη συνέχεια, με τους Λέικερς να παίρνουν το εισιτήριο για τα playoffs.

