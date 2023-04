Έξι παίκτες βρίσκονται στη λίστα μέσα από την οποία θα επιλεχθεί και ο νέος κάτοχος του Sportsmanship Award για τη φετινή σεζόν. Μαριάνοβιτς, Γκάρλαντ και ο... πολυνίκης Κόνλεϊ ανάμεσά τους.

Η κανονική περίοδος του ΝΒΑ ολοκληρώνεται και αναμένεται να μοιράσει ακόμη μία σειρά από βραβεία στους κορυφαίους. 'Όσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... κονταροχτυπιέται με τους αντίζηλους του MVP, το Sportsmanship Award έρχεται για να φέρει σε πρώτο πλάνο το ευ αγωνίζεσθαι.

Έξι πρόσωπα θα τεθούν στη διάθεση των παικτών της λίγκας προκειμένου να επιλεχθεί εκείνος που προβάλλει με τον ιδανικότερο τρόπο τα ιδεώδη του ΝΒΑ και αποτελεί παράδειγμα για κάθε φίλο του αθλήματος με την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

Μπορεί ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς να έχει λιγοστά λεπτά συμμετοχής τη φετινή σεζόν, παρόλα αυτά η φιγούρα του τον θέτει ως έναν εκ των υποψηφίων. Από εκεί και πέρα, εκτός του θεόρατου σέντερ των Ρόκετς, στη λίστα είναι τόσο ο Μάικ Κόνλεϊ των Τίμπεργουλβς που κατέχει ήδη ρεκόρ και σε περίπτωση που νικήσει ξανά θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με τέσσερις "Sportmanship" τίτλους.

Δίπλα τους ακόμη ο Μπαμ Αντεμπάγιο των Χιτ, ο Ντάριους Γκάρλαντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, ο Τζέιλεν Μπράνσον των Νικς και ο Χάρισον Μπαρνς των Κινγκς.

The finalists for the 2022-23 NBA Sportsmanship Award.



The annual honor recognizes the player who best represents the ideals of sportsmanship on the court. Current NBA players will select the winner from these six finalists (one finalist from each NBA division). #NBAAwards pic.twitter.com/TynpZjRcDA