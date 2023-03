Ίρβινγκ: «Εγώ είμαι ο... καρκίνος; Υπάρχουν άλλοι 15 παίκτες στην ομάδα» (vid)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ θέλησε να απαντήσει σε όλους τους επικριτές του.

Δεν ησυχάζει με τίποτα ο Κάιρι Ίρβινγκ και αρπάχθηκε με τα όσα γράφονται και ακούγονται για εκείνο δεξιά και αριστερά. Ο Uncle Drew δεν άφησε αναπάντηση την κριτική που δέχεται και μίλησε στο Twitch, πετώντας τα... βέλη του προς όποιον τον κατηγορεί.

«Είναι 15 παίκτες στην ομάδα και εγώ είμαι ο... καρκίνος στο δωμάτιο. Έτσι με παρομοιάζετε. Αυτοί οι μεγαλύτεροι άντρες και γυναίκες δεν σταματάνε να αναφέρονται στο όνομα μου κάθε μέρα», ήταν τα λόγια του παίκτη των Μάβερικς

Aπό τότε που ο Ίρβινγκ πήγε στο Ντάλας, η ομάδα του Κιντ έχει 7 ήττες και 5 νίκες, κάτι που έχει φέρει αναστάτωση, ενώ στο ματς με τους Πέλικανς τραυματίστηκε και ο Λούκα Ντόντσιτς.

“It's 15 guys on the team and I'm the one cancer in the room. That's what it's portrayed as…these older, bitter gentlemen and women keep my name in their mouths every day”



- Kyrie Irving



(h/t @NBA_NewYork ) pic.twitter.com/wFakckwEp1