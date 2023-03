Ντόντσιτς για τον τραυματισμό του: «Δε δείχνει καλά...» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς εγκατέλειψε την αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Ο Λούκα Ντόντσιτς διαπίστωσε ότι ο τραυματισμός του στο αριστερό πόδι δε δείχνει καλά και πως τον «κουβαλάει» εδώ και μία εβδομάδα. Δεν ήταν και δύσκολο να προβεί σε αυτό το συμπέρασμα, αφού ο ίδιος περπατούσε με δυσκολία.

Το είδε και ο προπονητής του, στους Ντάλας Μάβερικς, Τζέισον Κιντ. «Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να κινηθεί σωστά, στην επίθεση, στην άμυνα. Τον επηρεάζει παντού. Προσπαθεί να παλέψει με τον πόνο και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του, αλλά...», ήταν τα λόγια του Κιντ.

Ο Ντόντσιτς αποχώρησε από την ήττα των Μάβερικς από τους Πέλικανς στην 3η περίοδο, κάνοντας υπερπροσπάθεια να αγωνιστεί ενώ φανερά πονούσε.

Ο Σλοβένος πρόκειται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού και το πιθανό διάστημα της απουσία του.

Mavericks coach Jason Kidd on Luka Doncic's left leg injury that ruled him out midway through the loss against the Pelicans:



