To Gazzetta γράφει για τον Γουέστμπρουκ που στους Κλίπερς θα βρει ένα περιβάλλον που θα του επιτρέψει με ηρεμία να βάλει την καριέρα του στον σωστό δρόμο.

Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Φυσικά φταίει και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με τις επιλογές που έχει κάνει, αλλά και με την πτώση στην απόδοση του. Ωστόσο μετά τα όμορφα χρόνια που έζησε στην Οκλαχόμα, εκεί όπου βγήκε μέχρι και MVP στη συνέχεια, έδειξε να χάνει τον προσανατολισμό του.

Δεν ήταν ο ίδιος παίκτες ούτε στους Ρόκετς, ούτε στους Γουίζαρντς, ούτε στους Λέικερς. Πλέον οι Κλίπερς του δίνουν μια ευκαιρία να διεκδικήσει αυτό που του λείπει, έναν τίτλο. Και όλα αυτά σε ένα καλό περιβάλλουν για εκείνον, αφού ο οργανισμός δεν σταματά να του δείχνει πόσο τον θέλει. Από το front office μέχρι τους φιλάθλους.

Το Gazzetta γράφει για τον Russ που στους Κλίπερς θα έχει μία από τις τελευταίες ελπίδες για τίτλο, αλλά και για να επαναφέρει το όνομα του στο σωστό δρόμο.

Στους Θάντερ ήταν... βασιλιάς, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της ζωής του. Και μετά την αποχώρηση του Ντουράντ ήταν ο απόλυτος σταρ της πόλης, καταφέρνοντας να πάρει στα χέρια του και ένα βραβείο MVP με μέσους όρους triple double. Η καριέρα του Russ με τα καλά του και τα στραβά του, θα του φέρει όταν τελειώσει το μπάσκετ είσοδο στο Hall Of Fame, ειδικά με τα όσα απίθανα έχει κάνει σε αρκετές σεζόν με τα triple double. Το έχει κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο.

Όμως η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή που έφυγε από τους Θάντερ δεν είναι ο ίδιος παίκτης. Έχει χάσει τον προσανατολισμό του και δεν έχει καταφέρει να προσφέρει όλα όσα θέλει στις ομάδες του. Μάλιστα πολλές φορές νιώθει... παρείσακτος, ότι δεν τον θέλουν και σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη.

Ειδικά στους Λέικερς έζησε ένα μαρτύριο, αφού το όνομα του τους τελευταίους μήνες ήταν σε κάθε πιθανό και απίθανο σενάριο για ανταλλαγή. Σαν να μην έφτανε αυτό, σε ορισμένα ματς η απόδοση του και τα... τούβλα του, έκανε τον κόσμο των Λέικερς να τον γιουχάρει, να τον αποδοκιμάσει. Πέρασε δύσκολες στιγμές, έψαξε με τρέλα την χαμένα του αυτοπεποίθηση και τελικά έφυγε με ανταλλαγή για τη Γιούτα για να κάτσει απλά λίγες μέρες και να συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς.

Τα τελευταία χρόνια έχει χάσει πολλή από την αίγλη του, από την κυριαρχικότητα του πάνω στο παρκέ, δέχεται μεγάλη αμφισβήτηση και δεν μπορεί με τίποτα να βάλει το μυαλό του σε τάξη. Στους Κλίπερς έχει μια τελευταία ευκαιρία να... σώσει την υστεροφημία του, να διεκδικήσει κάτι σπουδαίο.

Οι Κλίπερς τον ήθελαν διακαώς, τον διεκδίκησαν με τρέλα και τελικά τον έκαναν να παραμείνει στο Λος Άντζελες, αλλάζοντας απλά ομάδα. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θέλει να κλείσει στόματα και να ψάξει το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του στους Κλίπερς. Για τον Mr. Triple Double μίλησε και ο προπονητής της ομάδας, Τάι Λου, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του προς τον παίκτη.

«Η μπάλα θα είναι στα χέρια του. Θέλουμε ο Russ να είναι ο Russ. Δεν γίνεται να έχεις triple double χωρίς να έχεις τη μπάλα στα χέρια σου. Εμείς ξέρουμε πως μπορεί να κάνει plays και να δημιουργήσει τα σωστά plays για εμάς», ανέφερε και έκανε τον Mr. Triple Double να νιώσει άνετα από την πρώτη στιγμή.

Ο οργανισμός των Κλίπερς έχει αγκαλιάσει τον παίκτη, όπως φυσικά και ο κόσμος και θέλει να του προσφέρει συνθήκες που του είχαν λείψει τα τελευταία χρόνια. Με σκοπό να φτιάξει μια εντυπωσιακή τριάδα με τους Λέοναρντ και Τζορτζ και να παλέψουν για τον τίτλο. Ήδη το ντεμπούτο του ήταν εξαιρετικό. Τελείωσε με 17 πόντους, 14 ασίστ (ρεκόρ στην ιστορία των Κλίπερς σε ντεμπούτο παίκτη), 5 ριμπάουντ, αλλά και έξι λάθη στην ματσάρα κόντρα στους Κινγκς. Ένα ιστορικό ματς που τελείωσε με το δεύτερο μεγαλύτερο σύνολο πόντων ever. Μάλιστα όταν βγήκε με έκτο φάουλ, αποθεώθηκε από το κοινό των Κλίπερς.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο PG13 πίεσε αρκετά για να ξαναγίνει συμπαίκτης με τον Γουέστμπρουκ, άλλωστε με τον Russ στην Οκλαχόμα έκανε τη σεζόν της ζωής του.

Στους Κλίπερς ο Γουέστμπρουκ θα βρει τον παλιόφιλο του, Πολ Τζορτζ. Οι δυο τους πάντα είχαν εξαιρετικές σχέσεις, ενώ το δέσιμο τους κρατά από τότε που συνεργάστηκαν στην Οκλαχόμα.

Αρκετοί μπορεί να το έχουν ξεχάσει, όμως ο Πολ Τζορτζ το 2019 ήταν τρίτος στην ψηφοφορία για MVP πίσω από τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τζέιμς Χάρντεν. Το πάλεψε, κάνοντας μια απίθανη σεζόν. Είχε 28 πόντους, 8.2 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 2.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε μια απίθανη σεζόν.

Μπορεί η πορεία των Θάντερ να έληξε άδοξα στα playoffs, ωστόσο ο Τζορτζ έκανε θαύματα στην Οκλαχόμα στο πλάι του Γουέστμπρουκ και ίσως τώρα οι δύο να έχουν την ευκαιρία να βρουν ξανά τους κώδικες επικοινωνίας τους. Μην ξεχνάμε πως θα έχουν μαζί και το... ρομπότ Καουάι Λέοναρντ που όταν είναι υγιής είναι απολαυστικός.

First look at @russwest44’s new threads pic.twitter.com/ktATIK4FXW