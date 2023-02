Σε μια ματσάρα που τελείωσε στην δεύτερη παράταση, οι Κινγκς επικράτησαν των Κλίπερς με 176-175 . Ιστορικό σύνολο πόντων των δύο ομάδων.

Οι Κινγκς επικράτησαν των Κλίπερς με 176-175 σε μια απίθανη ματσάρα και έτσι ανέβηκαν στο 34-25 στην κατάταξη της Δύσης στο ΝΒΑ. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ομάδα του LA και είχε 17 πόντους, 14 ασίστ (ρεκόρ σε ντεμπούτο παίκτη των Κλίπερς μαζί με Αντρέ Μίλερ) και 5 ριμπάουντ. Ιστορικό ματς, αφού το αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο σύνολο πόντων στην ιστορία του ΝΒΑ, μετά το 184-186 των Νάγκετς με τους Πίστονς στις 13 Δεκέμβρη το 1983 μετά από 3 παρατάσεις.

Ο Τζορτζ έκανε το 149-146 με δύο βολές, ένα λεπτό για το τέλος. O Mονκ απάντησε, όμως ο Γουέστμπρουκ σκόραρε για το 151-148 στα 15 δευτερόλεπτα. Ο Μονκ ισοφάρισε στα δύο δευτερόλεπτα σε 153-153 και έστειλε το ματς στην παράταση. Ο Μονκ έκανε το 164-164, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης και έστειλε το ματς σε δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Μονκ έκανε το 175-174 στην δεύτερη παράταση, ενώ ο Φοξ έδωσε προβάδισμα στους Κινγκς για το 175-176 στα 36 δευτερόλεπτα. Ο Μπατούμ έχασε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του στην τελευταία φάση.

Για τους ηττημένους ο Λέοναρντ ήταν ασταμάτητος και το κοντέρ έγραψε 44 πόντους με 16/22 σουτ, ενώ ο Τζορτζ πρόσθεσε 34 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Πάουελ μέτρησε 24 πόντους και ο Μπατούμ είχε 19. Από την πλευρά των νικητών που εντυπωσιάζουν φέτος στο ΝΒΑ, ο Φοξ είχε 42 πόντους με 12 ασίστ, ο Μονκ είχε 45 και ο Σαμπόνις 20 πόντους με 10 ριμπάουντ.

Κλίπερς και Κινγκς έγιναν το τέταρτο ζευγάρι ομάδων με 160+ πόντους σε ένα ματς στην ιστορία του ΝΒΑ.

Russ gets first bucket as a Clipper 🔥 pic.twitter.com/9MfAH1sMjU