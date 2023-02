Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θα κάνει το ντεμπούτο του με τους Κλίπερς τα ξημερώματα του Σαββάτου απέναντι στους Κινγκς.

Παίκτης των Κλίπερς είναι και επίσημα ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος θα ψάξει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του στο πλά των Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ. Ήδη ο Τάι Λου έδειξε την εμπιστοσύνη του προς τον Russ σε δηλώσεις του.

Πλέον γνωστή έγινε και η ημερομηνία που ο Ράσελ θα κάνει το ντεμπούτο με τη φανέλα των Κλίπερς. Οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να τον απολαύσουν στο παιχνίδι κόντρα στους Κινγκς τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Φλεβάρη. Σίγουρα μια τριάδα που περιμένει αρκετός κόσμος να δει πως θα ανταποκριθεί στο παρκέ (Γουέστμπρουκ, Τζορτζ, Λεόναρντ).

