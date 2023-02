Λου για Γουέστμπρουκ: «Η μπάλα θα είναι στα χέρια του, θέλουμε να είναι ο εαυτός του»

Ο Τάιρον Λου στάθηκε στην απόκτηση του Ράσελ Γουέστμπρουκ από τους Κλίπερς.

Παίκτης των Κλίπερς είναι και επίσημα ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος θα βρει στην ομάδα του Λος Άντζελες, τους Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ. Μάλιστα ο PG13 όταν ήταν συμπαίκτης με τον Russ στην Οκλαχόμα, βρέθηκε στο TOP 3 στην ψηφοφορία για τον MVP της σεζόν.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θέλει να κλείσει στόματα και να ψάξει το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του στους Κλίπερς. Για τον Mr. Triple Double μίλησε και ο προπονητής της ομάδας, Τάι Λου, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του προς τον παίκτη.

«Η μπάλα θα είναι στα χέρια του. Θέλουμε ο Russ να είναι ο Russ. Δεν γίνεται να έχεις triple double χωρίς να έχεις τη μπάλα στα χέρια σου. Εμείς ξέρουμε πως μπορεί να κάνει plays και να δημιουργήσει τα σωστά plays για εμάς», ανέφερε.

Tyronn Lue on Russell Westbrook:



“We want Russ to be Russ.”



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/P2wO09IBFf