Ίρβινγκ για Ντουράντ: «Χαίρομαι που έφυγε από τους Νετς»

Ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν άφησε ασχολίαστη τη μετακίνηση του Ντουράντ στους Σανς.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ προκάλεσε χαμό στο ΝΒΑ με την ανταλλαγή που ζήτησε από το Μπρούκλιν και πλέον αποτελεί παίκτη των Μάβερικς, συνθέτοντας ένα υπέροχο δίδυμο στα γκαρντ με τον Ντόντσιτς. Ο Uncle Drew πάντως μίλησε για το Μπρούκλιν, ρίχνοντας τα βέλη του και τόνισε πως δεν θέλει να είναι σε ένα μέρος που δεν τον σέβονται.

Πάντως λίγο μετά την μετακόμιση του πρώην συμπαίκτη του, Ντουράντ στους Σανς, ξαναχτύπησε. Και είπε να ρίξει άλλο ένα... καρφάκι στους Νετς. «Απλά χαίρομαι που έφυγε από εκεί», ήταν το σχόλιο του Ίρβινγκ που εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του με το Ντάλας.

Kyrie Irving reacts to the Kevin Durant trade:



“I’m just glad he got out of there.”



(Via @townbrad ) pic.twitter.com/KDrbjKCTWF