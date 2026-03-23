Μέγας Γιόκιτς με triple double, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν κατάρα 21 χρόνων στη Βοστόνη!

Με τον Νίκολα Γιόκιτς στο 35ο φετινό του triple double οι Νάγκετς επικράτησαν των Μπλέιζερς, την ώρα που η Μινεσότα κέρδιζε τους Σέλτικς ύστερα από 18 σερί ήττες στη Βοστόνη. Οι Νικς έφτασαν τις έξι σερί νίκες και οι Γουίζαρντς τις 16 σερί ήττες!

Νάγκετς - Μπλέιζερς 128-112

Όταν ο Νίκολα Γιόκιτς έχει κέφια οι Νάγκετς δεν... καταλαβαίνουν τίποτε απολύτως! Απέναντι στους Μπλέιζερς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 128-112, να φτάσουν στο 44-28 ρεκόρ και να παραμείνουν στο κυνήγι της τετράδας στην Δυτική Περιφέρεια καθώς βρίσκονται μόλις μία νίκη πίσω από τους Χιούστον Ρόκετς (43-27). Ο Σέρβος σούπερ σταρ πρόσθεσε ένα ακόμα triple double στην πλούσια συλλογή του το οποίο ήταν το 35ο για τη φετινή σεζόν. Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους (8/10 δίποντα, 2/8 τρίποντα), 14 ριμπάουντ και 14 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε άλλους 22 πόντους με 4/9 τρίποντα και 7 τελικές πάσες, ενώ οι Κάμερον Τζόνσον και Κρίστιαν Μπράουν είχαν από 19 και 15 πόντους αντίστοιχα. Για την ομάδα του Πόρτλαντ (35-37 ρεκόρ) καλύτερος ήταν ο Ντένι Άβντιγια (23π., 14ασ., 6ριμπ.) ενώ καλή παρουσία είχαν και οι Κλίνγκαν (18π., 13ριμπ.), Καμαρά (16π.).

Σέλτικς -Τίμπεργουλβς 92-102

«Κατάρα» ήταν και... πάει. Αν και μετρούσαν 18 σερί ήττες στο «TD Garden» της Βοστόνης, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κατάφεραν να «λυγίσουν» τους Μπόστον Σέλτικς και να κερδίσουν στην Μασαχουσέτη ύστερα από 21 χρόνια! «Ήμουν πέντε χρονών τότε, είναι τρελό» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Μπόουνς Χάιλαντ ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ των «Λύκων» με 23 πόντους, έχοντας 8/14 εντός παιδιάς και 4/4 βολές. Μάλιστα ήταν και πάλι εκτός ο Άντονι Έντουαρντς με αποτέλεσμα να βγουν οι υπόλοιποι μπροστά. Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς είχε 19 πόντους, ενώ ο Έιο Ντοσούμνου άλλους 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους Σέλτικς (47-24) οι οποίοι νιώθουν, πλέον, την «καυτή» ανάσα των Νικς στην 2η θέση (47-25) ο Τζέιλεν Μπράουν πέτυχε 29 πόντους αλλά με 9/26 εντός παιδιάς ενώ ο Τέιτουμ είχε 16 πόντους (όλους στο δεύτερο ημίχρονο) και 11 ριμπάουντ.

Κινγκς - Νετς 126-122

Οι Σακραμέντο Κινγκς πήραν το... θρίλερ με τους Μπρούκλιν Νετς, σε ένα από τα πιο... αδιάφορα (βαθμολογικά και από πλευράς στόχων των δύο ομάδων) παιχνίδια της βραδιάς. Αμφότερες δεν κυνηγούν τίποτε απολύτως καθώς έχουν αποκλειστεί και μαθηματικά από οποιαδήποτε διεκδίκηση, με τους μεν Κινγκς να βρίσκονται στο 19-53 ρεκόρ και τους δε Νετς στο 17-54. Ο Μαλίκ Μονκ ήταν εκείνος που «καθάρισε» για την ομάδα του και αυτό διότι σημείωσε 10 από τους συνολικά 32 πόντους του (7/13τρ.) στα τελευταία πέντε λεπτά του αγώνα έως το τελικό 126-122. Ο Ρεινόντ είχε 22 πόντους με 10/13 και 10 ριμπάουντ, ενώ άλλους 14 πόντους και 15 ριμπάουντ μέτρησε ο Πρίσιους Ατσίουα. Για λογαριασμό των Νετς ο Μπεν Σαράφ ήταν πρώτος σκόρερ (22π., 5ασ.) ενώ οι Ζιάρ Γουίλιαμς και Μάλακι Σμιθ πέτυχαν από 18 πόντους ο καθένας.

Νικς - Γουίζαρντς 145-113

Οι Νιου Γιορκ Νικς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να επικρατήσουν των Γουίζαρντς με 145-113 και να φτάσουν σε απόσταση αναπνοής τους Σέλτικς στην 2η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας. Αυτή ήταν η 6η συνεχόμενη νίκη για τους Νεοϋορκέζους, με τον Καρλ Άντονι-Τάουνς να έχει «γεμάτο» double double με 26 πόντους και 16 ριμπάουντ ενώ 23 πόντους με 9/19 εντός παιδιάς είχε ο Τζέιλεν Μπράνσον. Αντίθετα, αυτή ήταν η 16η συνεχόμενη ήττα για τους Γουίζαρντς, οι οποίοι βρέθηκαν στο 16-55 ρεκόρ, το οποίο είναι το δεύτερο χειρότερο σε ολόκληρο το NBA, μετά το 15-56 των τελευταίων, Ιντιάνα Πέισερς.

Σανς - Ράπτορς 120-98

Οι Φοίνιξ Σανς έβαλαν τέλος στο σερί των πέντε αγώνων χωρίς νίκης καθώς επικράτησαν εύκολα των Τορόντο Ράπτορς με 120-98. Ο Ντέβιν Μπούκερ με 25 πόντους και 6 ασίστ ήταν ο καλύτερος για τους νικητές, ενώ άλλοι πέντε παίκτες των «Ήλιων» ήταν «διψήφιοι» και πιο συγκεκριμένα οι Τζέιλεν Γκριν (20π.), Γκιλέσπι (16π.), Γκούντγουιν (14π.), Νταν (12π.) και Φλέμινγκ (11π.) Για τους Ράπτορς οι οποίοι έχουν 39-31 ρεκόρ παραμένοντας ακόμα στην 5η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, καλύτερος ήταν ο Σκότι Μπαρνς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.