Χαμός στο ΝΒΑ, αφού ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει στους Σανς, με τους Τζόνσον, Κράουντερ και Μπρίτζες να... θυσιάζονται και να πηγαίνουν στο Μπρούκλιν.

Συνεχίζεται η τρέλα των ανταλλαγών στο ΝΒΑ και ειδικά στους Νετς. Το Μπρούκλιν πριν λίγες μέρες είχε στείλει τον Κάιρι Ίρβινγκ στους Μάβερικς για τους Ντίνγουιντι και Φίνεϊ-Σμιθ.

Πλέον αλλάζει πολιτείες και ο Κέβιν Ντουράντ σε άλλη μια... βόμβα στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο KD συνεχίζει την καριέρα του στους Σανς, με το φλερτ τελικά να έχει αίσιο τέλος. Πλέον στο Φοίνιξ δημιουργείται μια απίθανη τριάδα με Ντουράντ, Μπούκερ και Κρις Πολ που κάνει all in για το πρωτάθλημα, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τον πύργο Έιτον στη ρακέτα.

Στους Νετς θα παίζουν πλέον οι Μάικαλ Μπρίτζες, Καμ Τζόνσον και Τζέι Κράουντερ, ενώ το Μπρούκλιν πήρε 4 pick πρώτου γύρου και ένα pick swap. Οι Σανς πήραν και τον Τι Τζέι Γουόρεν.

To Φοίνιξ θέλει να κατακτήσει τον τίτλο που έχασε το 2021 κόντρα στους Μπακς, ενώ οι Νετς μπαίνουν σε rebuild mode μετά το σπάσιμο της Big Three των Ντουράντ-Ιρβινγκ-Χάρντεν.

Το Φοίνιξ θα έχει στην πεντάδα του Κρις Πολ, Ντέβιν Μπούκερ, Κέβιν Ντουράντ, Τόρι Κρεγκ και ΝτιΆντρε Έιτον. Τρομακτικό! Οι... ήλιοι το πάλευαν για καιρό και πλέον μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι, πετυχαίνοντας ένα από τα σπουδαιότερα trades στην ιστορία με τον one of a kind, Ντουράντ.

Ο KD θα προσπαθήσει να πάρει το τρίτο πρωτάθλημα στην καριέρα του μετά τα δύο σερί, του 2017 και το 2018 με τους Γουόριορς.

Η 9η Φλεβάρη είναι και η τελευταία ημέρα για τις ανταλλαγές. Μένει να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι άλλο η trade deadline.

Breaking: The Phoenix Suns are nearing a blockbuster trade to acquire Kevin Durant, sources tell @wojespn.



The Suns are sending Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, four firt-round picks, a 2028 pick swap for Durant and TJ Warren. pic.twitter.com/QadcfPHNfw