Ο Κέβιν Ντουράντ... τρέλανε το ΝΒΑ και συνεχίζει στους Σανς και το Gazzetta γράφει για τον παικταρά που θα ψάξει την επιστροφή στον... θρόνο μέσω ακόμα μιας Big Three. Θα φτάσει κάποτε στο ΤΟP 10 ever;

Η μετακόμιση του Ίρβινγκ στους Μάβερικς, είχε αφήσει μόνο του τον Κέβιν Ντουράντ στους Νετς. Στο Gazzetta γράψαμε πως αυτή η κίνηση του Uncle Drew μπορεί να έκανε τον KD να τραβήξει τη σκανδάλη και να πάει σε μια ομάδα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Πέρασαν λιγότερο από δύο 24ώρα και ο Ντουράντ συνεχίζει την καριέρα του στους Σανς, παρέα με τους Κρις Πολ, Μπούκερ και Έιτον, ψάχνοντας το τρίτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Το Gazzetta γράφει για τον KD που θέλει να επιστρέψει στον θρόνο του, έχοντας ξανά μια ομάδα με σπουδαίες συμπαίκτες. Στους Γουόριορς πέτυχε το 2/2, όμως στους Νετς με Χάρντεν και Ίρβινγκ απέτυχε.

Συνηθίζει στις Big Three και ψάχνει το τρίτο

Ο Ντουράντ είναι παίκτης που βγαίνει μια φορά τα 100 χρόνια. Ένα υβρίδιο που σπάνια συναντάς στο μπάσκετ. Απίθανη καλαθομηχανή που σε σκοτώνει... γλυκά χωρίς να το καταλάβεις. Ένας τύπος που δεν μαρκάρεται γιατί πάντα σουτάρει από πάνω σου, πάνω από την κάθε άμυνα.

Στην καριέρα του έχει δημιουργήσει πολλές φορές Big Three στις ομάδες που έπαιξε, παλεύοντας για το πρωτάθλημα. Η πρώτη ήταν μια άγουρη Big-Three στην Οκλαχόμα, αλλά συνάμα τόσο ερωτική. Ντουράντ, Χάρντεν και Γουέστμπρουκ στα πρώτα τους βήματα στο ΝΒΑ, είχαν καταφέρει να φτάσουν στους τελικούς του 2012, όμως υποκλίθηκαν στην ανωτερότητα των Χιτ της Big Three του ΛεΜπρόν, του Γουέιντ και τους Μπος. Ο Χάρντεν έφυγε για Χιούστον, ο Ντουράντ για Γουόριορς και η ομαδάρα στην Οκλαχόμα διαλύθηκε.

Στους Γουόριορς ο Ντουράντ πήγε για να γίνει πρωταθλητής και τα κατάφερε με εντυπωσιακό τρόπο. Δύο σεζόν στους... πολεμιστές, δύο πρωταθλήματα με ισάριθμα MVP τελικών. Eκεί δημιουργήθηκε άλλη μια τρομερή τριάδα παρέα με τους Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον. Μια αδιανόητη ομάδα που αν έμενε καιρό μαζί θα έπαιρνε ακόμα περισσότερα πρωταθλήματα. Μία από τις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ, η οποία φυσικά είχε και Γκριν, αλλά και Ιγκουοντάλα.

Από το Γκόλντεν Στέιτ έφυγε, έχοντας πάρει τη απόφαση του καιρό μετά τον καυγά με τον Ντρέιμοντ Γκριν και η επόμενη περιπέτεια άκουγε στο όνομα Νετς. Εκεί έκανε υπομονή για να φτιαχθεί μετά από καιρό άλλη μια τρελή τριάδα. Στο Μπρούκλιν κατέφτασαν σούπερ ενισχύσεις, οι κύριοι Κάιρι Ίρβινγκ και Τζέιμς Χάρντεν. Το πάλεψαν, αλλά απέτυχαν το 2021 κόντρα στους Μπακς.

Στη συνέχεια το πράγμα άρχισε να γίνεται ανυπόφορο. Πρώτος πήδηξε από τη βάρκα ο Χάρντεν, ακολούθησε πριν λίγες μέρες ο Ίρβινγκ και τελικά ο Ντουράντ το... τελείωσε, πηγαίνοντας στο Φοίνιξ.

Κυνηγά την επιστροφή στον... θρόνο

Updated Suns depth chart:



PG - Chris Paul, Cam Payne, Saben Lee

SG - Devin Booker, Shamet, Damion Lee

SF - Torrey Craig, TJ Warren, Josh Okogie

PF - Kevin Durant, Dario Saric

C - Deandre Ayton, Landale, Biyombo — Underdog NBA (@Underdog__NBA) February 9, 2023

Και φυσικά στους Σανς δημιουργείται άλλη μια απίθανη τριπλέτα. Τι πιο σύνηθες, θα πει κανείς. Βέβαια στο Φοίνιξ δεν ξέρουμε ποιον θα πρέπει να βάλουμε στην Βig Three. Δηλαδή είναι Big Three το Ντουράντ-Μπούκερ-Πολ ή το Ντουράντ-Μποούκερ-Έιτον. Ή μιλάμε πλέον για τους Fantastic Four;

Αυτόματα οι Σανς και ας είναι χαμηλά στη Δύση, γίνονται αυτόματα το φαβορί για το πρωτάθλημα. Έχοντας δύο από τους κορυφαίους σκόρερ του ΝΒΑ, τον Ντουράντ και τον Μπούκερ. Επίσης διαθέτουν έναν από τους 4-5 σπουδαιότερους point guards της ιστορίας που επίσης θα ψάξει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Άρα το βλέπει και ο CP3 σαν μια τελευταία ευκαιρία και θα δώσει και την ψυχή του. Τέλος υπάρχει στη θέση του σέντερ ο εξαιρετικός Έιτον που μπορεί να ήταν να φύγει πριν μήνες, αλλά παρέμεινε και πλέον έχει μπροστά του έναν δρόμο που οδηγεί στο δαχτυλίδι.

Ρίχνοντας μια... ματιά στο depth chart των Σανς, φαίνεται πως υπάρχει μια ικανότατη βασική πεντάδα, με τον Κρεγκ να παίζει τον ρόλο του βοηθητικού δίπλα στην φοβερή τετράδα, έχοντας παραπάνω αρμοδιότητες στην άμυνα, ενώ θα βοηθήσει με το τρίποντο. Σίγουρα ο Έιτον θα δει τις προσπάθειες του να μειώνονται με την έλευση Ντουράντ, ωστόσο θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην άμυνα.

Και λέμε για άμυνα, καθώς πλέον στο Φοίνιξ με τόσους killers επιθετικά, θα πρέπει να παίξει κάποιος και άμυνα. Ο Κρις Πολ μεγάλωσε και δεν θα μπορεί να το κάνει όπως παλιά, άρα η ευθύνη πέφτει στον Έιτον και τον Κρεγκ. Πάντως και η second unit του Φοίνιξ δείχνει καλή με Πέιν, Σάμετ, Γουόρεν, Σάριτς και Λαντέιλ ή Μπιγιόμπο.

Ο Ντουράντ βαρέθηκε να βλέπει τους υπόλοιπους superstars να πανηγυρίζουν τον τίτλο και θέλει να συνεχίσει από εκεί που το άφησε το 2018. Πάει σε μια ομάδα που μπορει να του εγγυηθεί τίτλο ή τίτλους, αρκεί να ταιριάξουν σωστά τα κομμάτια. Και μην γελιόμαστε όσο σπουδαίος και αν είναι ο Ντουράντ, άλλη βάση θα έχουν για το legacy του τα 2 πρωταθλήματα που έχει τώρα και άλλο θα έχει αν φτάσει τα 3 ή τα 4.

H... μάχη για το TOP 10 ever

Αν φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, μπορεί να πλησιάσει στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων παικτών στην ιστορία και σίγουρα είναι κάτι που έχει στο μυαλό του. Καλοί οι ατομικοί τίτλοι, οι φοβερές σεζόν με τα τρελά νούμερα του, αλλά τα πρωταθλήματα θα τον ανεβάσουν κι άλλο στη λίστα των κορυφαίων ever. Και αυτό είναι το μόνο που νοιάζει τον KD που έχει ακούσει πολλά τον τελευταίο καιρό και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δώσει τις απαντήσεις του.

Χρειαζόταν μια αλλαγή, αφού στο Μπρούκλιν είχε μπλέξει και με τους... τρελούς Χάρντεν και Ίρβινγκ και με τον Σίμονς που η καριέρα του είναι σε διαρκή πτώση. Στο Φοίνιξ βρίσκει τον Μπούκερ, έναν από τους 5-6 κορυφαίους σκόρερ στη λίγκα αυτή τη στιγμή για να μοιραστούν τις ευθύνες. Συναντά τον Point God Πολ που θα... φτιάχνει τα plays και θα ομορφαίνει το παιχνίδι των Σανς, αλλά και το κτήνος Έιτον που θα δώσει τις μάχες του στη ρακέτα.

Σίγουρα στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων παικτών ever αξίζουν να βρίσκονται oι Τζόρνταν, ΛεΜπρόν, Μάτζικ Τζόνσον, Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, Μπιλ Ράσελ, Λάρι Μπερντ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Σακίλ Ο'Νίλ, Κόμπι Μπράιαντ, Στεφ Κάρι, Τιμ Ντάνκαν (μην ξεχνάμε τον Τζούλιους Έρβινγκ και τον Ολάζουον). Η σειρά είναι τυχαία. Πάντως το TOP 4 δεν είναι τυχαίο. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του, όμως οι παραπάνω 13 όπως και ο Ντουράντ είναι άλλο level!

Αν ο Ντουράντ κλείσει την καριέρα του με 4 πρωταθλήματα ίσως να έχει μια θέση στο TOP 10 έστω και σαν 10ος. Μένει να δούμε αν στους Σανς θα μπορέσει να πλησιάσει λίγο τους μύθους του αθλήματος.