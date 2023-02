To Gazzetta... μπαίνει στο μυαλό του Κέβιν Ντουράντ που ίσως να μας επιφυλάσσει έκπληξη για τα επόμενα 24ώρα, αφού έχει μείνει αβοήθητος στο Μπρούκλιν.

Τις τελευταίες μέρες ο Κάιρι Ίρβινγκ είναι το πρόσωπο των ημερών του ΝΒΑ. Ένας παίκτης που δεν σε αφήνει ποτέ να πλήξεις και το απέδειξε ξανά πως είναι θεότρελος, αφού προκάλεσε... χαμό στη λίγκα με την ανταλλαγή που ζήτησε από το Μπρούκλιν. Φυσικά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απαιτεί ανταλλαγή από την ομάδα του, καθώς το είχε κάνει τόσο στους Καβς, όσο και στους Σέλτικς (προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στη Βοστώνη με τη συμπεριφορά του).

Τελικά ο Ίρβινγκ κατέληξε στους Μάβερικς και θα συνθέσει ένα απίθανο διδυμο με τον Λούκα Ντόντσιτς, σε ένα all in του Ντάλας με σκοπό να χτυπήσει το πρωτάθλημα φέτος. Τι σημαίναι αυτό. Πως ο Κέβιν Ντουράντ έμεινε πάλι μόνος του στους Νετς, ενώ πριν λίγους μήνες είχε μαζί του τον Ίρβινγκ και τον Χάρντεν. Το Gazzetta γράφει για τον KD που πλέον έχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση να χειριστεί.

Στα μέσα Γενάρη του 2021, στο Μπρούκλιν καταφτάνει ο Τζέιμς Χάρντεν από τους Σέλτικς και δημιουργεί μια φοβερή τριάδα μαζί με τους Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ. Πολλοί πίστευαν πως αυτή η τριάδα μπορεί να πάρει τίτλο. Ωστόσο περίπου δύο χρόνια μετά, διαλύεται ως αποτυχημένη. Πρώτος αλλάζει πολιτείες ο Τζέιμς Χάρντεν για να μετακομίσει στους Σέλτικς και λίγες ώρες πριν ο Uncle Drew ανακοινώνεται από το Ντάλας. Και ο Ντουράντ μένει μόνο τους.

Και ολα αυτά, ενώ στο διάστημα που υπήρξε η Big Three στο μπρούκλιν, τα πράγματα δεν ήταν αρμονικά. Ο Χάρντεν δεν το άντεξε πρώτος και αποχώρησε, ενώ ο Ίρβινγκ πήγε να τα διαλύσει όλα πρώτα με το γεγονός πως δεν μπορούσε να παίξει μόνο στα εκτός έδρας ματς λόγω μη εμβολιασμού και οι Νετς να τον χάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια έβαλε κι άλλο μπελά στην ομάδα μετά τα αντισημιτικά του σχόλια, με αρκετό κόσμο να φοβάται πως μπορεί να μην ξαναγωνιστεί στο ΝΒΑ. Αυτό δεν έγινε, αλλά σε λίγο καιρό ο Κάιρι ζήτησε ανταλλαγή, έκανε άνω-κάτω μια ομάδα μέσα σε λίγα χρόνια και συνεχίζει στο Ντάλας. Ο Ίρβινγκ ζήτησε ανταλλαγή σε Καβς, Σέλτικς και Νετς και δείχνει πως δεν μπορεί να μείνει σε ένα περιβάλλον για πολύ καιρό. Ένα... τρελό παιδί που ποτέ δεν μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος όταν τον έχεις στο ρόστερ. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει.

Η αλήθεια είναι πως ο Ντουράντ ποιοτικά είναι πιο πάνω από Χάρντεν και Ίρβινγκ και όταν θα τελειώσει την καριέρα του θα τους αφήσει πίσω του στη λίστα με τους κορυφαίους της ιστορίας στο ΝΒΑ. Ωστόσο ο KD έχει πανηγυρίσει δυο πρωταθλήματα στους Γουόριορς και από τότε δεν έχει ξανανέβει στην κορυφή, στον θρόνο του. Και από τότε ουδέποτε έφτασε κοντά στο να το διεκδικήσει. Πίστεψε στην τριάδα μαζί με τους Χάρντεν και Ίρβινγκ, όμως εκείνοι κατά κάποιο λόγο τον... πρόδωσαν, παρατώντας το project.

Πλέον ο Ντουράντ έχει μείνει μόνος του χωρίς σταρ σε μια ομάδα που χωρίς Ίρβινγκ είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Ο ίδιος μπορεί να ρίξει... βόμβα και να απαιτήσει ανταλλαγή, τρελαίνοντας ακόμα παραπάνω τη λίγκα. Και ίσως είναι ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσει να μάχεται για τον τίτλο, πηγαίνοντας σε κάποιον διεκδικητή.

Η Ανατολή έχει δυναμώσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Μπακς, Σέλτικς, Καβς, Χιτ. Υπάρχουν πολλές ικανές ομάδες και πλέον το Μπρούκλιν έχει χάσει μεγάλο μέρος της δυναμής του. Τίμιοι οι Κλάξτον, Nτίνγουιντι και Τόμας, αλλά χρειάζεσαι κάτι παραπάνω δίπλα στον Ντουράντ για να πάρεις πρωτάθλημα

The Suns will pursue Kevin Durant should the Nets make him available, per @ChrisBHaynes . pic.twitter.com/xrEIuFU5hG

Φυσικά το όνομα του Ντουράντ τώρα που έμεινε... αβοήθητος στο Μπρούκλιν, δεν περνά απαρατήρητο στις ομάδες της λίγκας και κοιτάζουν να επωφεληθούν της ευκαιρίας. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς οι Φοίνιξ Σανς ενδιαφέρονται να κινηθούν για την απόκτηση του ΚD, αν αυτός είναι ελεύθερος στην επερχόμενη trade deadline. (9 Φλεβάρη).

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι Νετς παραλίγο να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Ντουράντ το καλοκαίρι, όταν εκείνος είχε ζητήσει ανταλλαγή. Είχε σηκώσει ντόρο το θέμα, ωστόσο ο KD έμεινε στο Μπρούκλιν. Οι Σανς αυτήν τη στιγμή, περιμένοντας και την επιστροφή του Μπούκερ, ψάχνουν μία κίνηση που θα τους ξαναφέρει σε τροχιά διεκδίκησης του δαχτυλιδιού. Φυσικά για να φέρουν τον Ντουράντ στο Φοίνιξ θα πρέπει να μπει στο... κάδρι ο ΝτιΆντρε Έιτον και ίσως και ο Μάικαλ Μπρίτζες. Δεν είναι εύκολο να δώσει κοτζάμ Ντουράντ το Μπρούκλιν χωρίς να πάρει πίσω αυτό που θέλει για να είναι ανταγωνιστικό.

"I'm hearing that [Kevin Durant is] on the verge of potentially being moved. Obviously, we've all been speculating that he may be moved. I'm hearing [the Celtics] is making some calls. Keep your eye on Jaylen Brown."



🗣️ Stephen A. Smithpic.twitter.com/dHXAdyyZUp