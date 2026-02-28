Με δύο γκολ του Εσπί στο φινάλε, η Λεβάντε νίκησε 2-0 την Αλαβές εντός έδρας και έμεινε ζωντανή για την παραμονή στη La Liga.

Βαθιά ανάσα πήρε η Λεβάντε, που στο πρώτο ματς για την 26η αγωνιστική της La Liga, επικράτησε 2-0 της Αλαβές εντός έδρας και βρέθηκε έτσι στο -4 από τη σωτηρία στη βαθμολογία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το ματς ήταν ισορροπημένο μέχρι το 61', όταν ο Παράδα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε με παίκτη λιγότερο τους Βάσκους. Οι Βαλενθιάνοι πίεσαν για το γκολ της νίκης και το βρήκαν στο 88', όταν ο Εσπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ που κόντραρε μέσα από την περιοχή.

Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις, τελειώνοντας ιδανικά τη φάση μετά από αστραπιαία αντεπίθεση της ομάδας του, όσο οι φιλοξενούμενοι έψαχναν την ισοφάριση.