Λεβάντε - Αλαβές 2-0: Όσο ζει, ελπίζει
Βαθιά ανάσα πήρε η Λεβάντε, που στο πρώτο ματς για την 26η αγωνιστική της La Liga, επικράτησε 2-0 της Αλαβές εντός έδρας και βρέθηκε έτσι στο -4 από τη σωτηρία στη βαθμολογία του ισπανικού πρωταθλήματος.
Το ματς ήταν ισορροπημένο μέχρι το 61', όταν ο Παράδα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε με παίκτη λιγότερο τους Βάσκους. Οι Βαλενθιάνοι πίεσαν για το γκολ της νίκης και το βρήκαν στο 88', όταν ο Εσπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ που κόντραρε μέσα από την περιοχή.
Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις, τελειώνοντας ιδανικά τη φάση μετά από αστραπιαία αντεπίθεση της ομάδας του, όσο οι φιλοξενούμενοι έψαχναν την ισοφάριση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.