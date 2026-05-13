NBA: Πένθος ξανά, έφυγε από τη ζωή ο Τζέισον Κόλινς
Πολύ δύσκολες στιγμές για την κορυφαία λίγκα του πλανήτη και το περιβάλλον. Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ στα 29 του, έφυγε από τη ζωή ο Τζέισον Κόλινς σε ηλικία 47 ετών.
Έπαιξε στο ΝΒΑ για 13 χρόνια και έδινε μάχη εδώ και πολύ καιρό με όγκο στον εγκέφαλο. Έχει φορέσει τη φανέλα των Νετς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Σέλτικς και Ουίζαρντς, παίζοντας μπάσκετ μέχρι το 2024.
O πρώτος παίκτης του ΝΒΑ που παραδέχτηκε ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος.
Ήταν μέλος της φοβερής ομάδας των Νετς που έφτασε τους τελικούς του ΝΒΑ το 2002 με Τζέισον Κιντ, Κένιον Μάρτιν και Ρίτσαρντ Τζέφερσον.
We are heartbroken to learn of the passing of Jason Collins.— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 13, 2026
Jason spent eight seasons in a Nets uniform, helping define an era of our franchise and playing a vital role on our back-to-back Eastern Conference championship teams in 2002 and 2003. He was a constant in our locker… pic.twitter.com/9Qo1JRbLkU
