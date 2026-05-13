Στη θλίψη βύθισε ξανά το ΝΒΑ ο θάνατος του Τζέισον Κόλινς σε ηλικία 47 ετών.

Πολύ δύσκολες στιγμές για την κορυφαία λίγκα του πλανήτη και το περιβάλλον. Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ στα 29 του, έφυγε από τη ζωή ο Τζέισον Κόλινς σε ηλικία 47 ετών.

Έπαιξε στο ΝΒΑ για 13 χρόνια και έδινε μάχη εδώ και πολύ καιρό με όγκο στον εγκέφαλο. Έχει φορέσει τη φανέλα των Νετς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Σέλτικς και Ουίζαρντς, παίζοντας μπάσκετ μέχρι το 2024.

O πρώτος παίκτης του ΝΒΑ που παραδέχτηκε ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Ήταν μέλος της φοβερής ομάδας των Νετς που έφτασε τους τελικούς του ΝΒΑ το 2002 με Τζέισον Κιντ, Κένιον Μάρτιν και Ρίτσαρντ Τζέφερσον.