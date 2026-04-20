Οι Μπρούκλιν Νετς «έδεσαν» τον Τζόρντι Φερνάντεθ και ολόκληρο το προπονητικό του επιτελείο με πολυετείς επεκτάσεις συμβολαίων, όπως έκανε γνωστό μέσω του ρεπορτάζ του ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

The Brooklyn Nets have signed head coach Jordi Fernandez and the entire coaching staff to multiyear contract extensions, sources tell ESPN. This solidifies a long-term commitment for Fernandez after two seasons at the helm. pic.twitter.com/qXTKPSv8Ft — Shams Charania (@ShamsCharania) April 20, 2026

Η απόφαση του ιδιοκτήτη Τζο Τσάι και του GM Σον Μαρκς επιβεβαιώνει την πρόθεση του οργανισμού να επενδύσει μακροπρόθεσμα στον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια.

Παρά το συνολικό ρεκόρ 46-118 σε αυτό το διάστημα, οι Νετς βρίσκονται σε φάση rebuilding και η δουλειά του Φερνάντεθ έχει αξιολογηθεί κυρίως με βάση την εξέλιξη του ρόστερ. Ο 42χρονος κόουτς έχει ρίξει το βάρος στην ανάπτυξη νεαρών παικτών, αλλά και στη βελτίωση πιο έμπειρων μονάδων όπως οι Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, Νικ Κλάξτον και Ντέι'Ρον Σαρπ.

Ο Φερνάντεθ ανέλαβε τους Νετς το 2024, μετά από δύο σεζόν ως βοηθός στους Σακραμέντο Κινγκς στο πλευρό του Μάικ Μπράουν. Προηγουμένως είχε διατελέσει βοηθός στους Ντένβερ Νάγκετς (2016-2022) υπό τον Μάικλ Μαλόουν, ενώ είχε περάσει και επτά χρόνια από το οργανόγραμμα των Κλίβελαντ Καβαλίερς.