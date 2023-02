«Καυτή» αναμένεται η trade deadline, με τους Φοίνιξ Σανς να είναι έτοιμοι να δώσουν ό,τι έχουν για τον Κέβιν Ντουράντ.

Την ομάδα που είχαν χτίσει οι Νετς γύρω από τους δύο σταρ, Ίρβινγκ και Ντουράντ, βλέπουν σιγά σιγά να διαλύεται. Ο πρώτος πλέον πρέπει να λογίζεται συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς, μετά και την ανταλλαγή που ζήτησε από το Μπρούκλιν.

Ωστόσο φαίνεται πως και για τον Ντουράντ οι σειρήνες είναι υπαρκτές. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς οι Φοίνιξ Σανς ενδιαφέρονται να κινηθούν για την απόκτηση του ΚD, αν αυτός είναι ελεύθερος στην επερχόμενη trade deadline.

Υποθετικό και λίγο... τρελό σενάριο, όμως φαίνεται πως η trade deadline που ανοίγει στις 9/2 έχει αρκετό ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε πως οι Νετς παραλίγο να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Ντουράντ το καλοκαίρι, όταν εκείνος είχε ζητήσει ανταλλαγή και οι Σανς αυτήν τη στιγμή, περιμένοντας και την επιστροφή του Μπούκερ, ψάχνουν μία κίνηση που θα τους ξαναφέρει σε τροχιά διεκδίκησης του δαχτυλιδιού.

Βεβαίως για να δελεάσουν το Μπρούκλιν ώστε να προχωρήσει μία τέτοιου είδους ανταλλαγή, πρέπει να μπει στο κάδρο ο ΝτιΆντρε Έιτον. Για την ιστορία ο Ντουράντ, που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στα πιτς, μετράει 29.7 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ στη σεζόν.

The Phoenix Suns are prepared to pursue Brooklyn Nets star Kevin Durant should he become available, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.