Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... γλυκοκοιτάζει την απόκτηση του Ίρβινγκ από τους Λέικερς.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ προκάλεσε... χαμό στο ΝΒΑ για άλλη μια φορά με την ανταλλαγή που ζήτησε από το Μπρούκλιν και έχει κάνει τους πάντες να χορεύουν στον ρυθμό του. Σενάρια έχουν βγει και αναφέρουν πως Λέικερς, Κλίπερς, Μάβερικς και Σανς...κυνηγούν την σπουδαία ανταλλαγή που θα τον κάνει παίκτη τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Uncle Drew προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στους Λέικερς, οι οποίοι ψάχνουν να ανταλλάξουν Μπέβερλι και Λόνι Γουόκερ.

Τώρα ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι έρχεται να βάλει... φωτιά, αναφέροντας πως ο ΛεΜπρόν θέλει πάρα πολύ να δει τον Ίρβινγκ με τη φανέλα των Λέικερς και προσθέτει πως οι λιμνάνθρωποι έχουν τα απαραίτητα assets για να πετύχουν την ανταλλαγή. Θα πρόκειται για επανένωση, αφού παρέα ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ είχαν πανηγυρίσει τίτλο με το Κλίβελαντ το 2016 με την μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας στους τελικούς κόντρα στους Γουόριορς.

“LeBron James very much wants Kyrie there. The Lakers have the assets to get this done if they want.”



- @WojESPN on the Lakers pursuit of Kyrie Irving pic.twitter.com/kRc4Mjvu43