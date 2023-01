Υπό τις οδηγίες του Τζο Ματζούλα και του επιτελείου των Σέλτικς θα αγωνιστεί η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φετινό All Star Game.

Όσο το All-Star Game του 2023 πλησιάζει, οι τελευταίες θέσεις... σφραγίζουν αναφορικά με τις ομάδες που θα διαμορφωθούν για τη μεγάλη βραδιά. Μετά την ανακοίνωση των δύο... captains που άκουσαν στο όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του ΛεΜπρόν Τζέιμς, έγινε γνωστό και το ποιος θα κληθεί να δώσει τις οδηγίες στην Team Giannis.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Τζο Ματζούλα, που θα βρεθεί στην άκρη του πάγκου της ομάδας του σταρ των Μπακς, μαζί με το λοιπό επιτελείο των Σέλτικς. Οι Σίξερς είδαν το σερί των επτά νικών τους να... σπάσει από τους Μάτζικ, κάτι που εγγυάται στη Βοστόνη το καλύτερο ρεκόρ της Ανατολής μέχρι και το βράδυ του All-Star. Μάλιστα, αυτή θα είναι θα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που ένας... rookie προπονητής θα αναλάβει αυτή τη θέση.

Μένει να δούμε ποιος θα σταθεί από την άλλη πλευρά.

Boston Celtics interim head coach Joe Mazzulla and his staff will coach Team Giannis in the 2023 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/LHA4cWjzqT