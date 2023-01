Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λεμπρόν Τζέιμς θα είναι οι αρχηγοί των ομάδων στο All Star Game της Γιούτα (19/2).

Για 3η φορά στην καριέρα του, ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ θα είναι αρχηγός στη μία ομάδα του φετινού All Star Game!

Ο Γιαννης Αντετοκούνμπο ο οποίος θα πάρει μέρος για 7η συνεχόμενη χρονιά στην ετήσια γιορτή του ΝΒΑ, ψηφίστηκε να είναι εκείνος που θα... επιλέξει τους συμπαίκτες του στη μία ομάδα ενώ στην αντίπερα όχθη θα βρίσκεται ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ημέρες, το ΝΒΑ εφαρμόζει μια νέα καινοτομία καθώς τόσο ο Γιάννης, όσο και ο Λεμπρόν θα επιλέξουν τους συμπαίκτες τους μόλις λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ! Όπερ και σημαίνει ότι κανείς δεν θα γνωρίζει σε ποια ομάδα θα παίζει!

Προς το παρόν οι δύο παίκτες γνωρίζουν μόνο τις αρχικές πεντάδες:

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τζέισον Τέιτουμ

Κέβιν Ντουράντ

Καϊρί Ίρβινγκ

Ντόνοβαν Μίτσελ

Λεμπρόν Τζέιμς

Στεφ Κάρι

Λούκα Ντόντσιτς

Νίκολα Γιόκιτς

Ζάιον Γουίλιαμσον

The 2023 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamGiannis



TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/uVrcB2h1Am