Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία με την παρουσία του στο φετινό All Star Game.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι οι δύο αρχηγοί στο All Star Game και θα επιλέξουν τις ομάδες τους live την ημέρα της γιορτής των κορυφαίων που θα διεξαχθεί φέτος στη Γιούτα.

Ο Βασιλιάς έχει γράψει ήδη ιστορία με την παρουσία του στο All Star Game, αφού αυτή θα είναι η 19η σερί συμμετοχή του (από το 2005 μέχρι και φέτος πάντα σε ASG) στον θεσμό της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Με αυτόν τον τρόπο προσπέρασε τον σπουδαίο Κόμπι Μπράιαντ και κατέχει το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του ΝΒΑ. Μια ακόμα μεγάλη στιγμή για τον... Βασιλιά. Το να προσπερνάς τον Black Mamba σε οτιδήποτε δεν είναι καθόλου εύκολο. Μακάρι να ήταν ο Κόμπι μαζί του σε αυτή τη στιγμή, όπως και η κορούλα του, Τζίτζι.

Μάλιστα όλα δείχνουν πως ο ΛεΜπρόν μέχρι το All Star Game θα είναι και ο κορυφαίος σκόρερ ever στη λίγκα, ξεπερνώντας τον Τζαμπάρ, κάτι που σημαίνει πως το βράδυ στη Γιούτα θα είναι αφιερωμένο στον ηγέτη των Λέικερς.

James's 19th straight season being selected to the All-Star Game breaks a tie with Kobe Bryant for the longest streak in NBA history. pic.twitter.com/X4QemJdbLb