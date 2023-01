Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξουμε καλύτερα, όλοι οι συμπαίκτες μου το καταλαβαίνουν»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης, μετά τη μεγάλη σε έκταση ήττα των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν μία απρόσμενη, όσο και βαριά ήττα από τους Σάρλοτ Χόρνετς με σκορ 138-109. Το πλέον παράδοξο της αναμέτρησης ήταν η στατιστική του Γιάννη Αντετοκούνμπο: 9 πόντοι και 4 ριμπάουντ, ενώ αγωνίστηκε μόλις για 22 λεπτά.

Η πρώτη προπόνηση των Μπακς, πριν από την αναχώρηση για μία σειρά εκτός έδρας αναμετρήσεων απέναντι σε Νιου Γιορκ Νικς, Ατλάντα Χοκς και Μαϊάμι Χιτ (δύο φορές) .

«Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και όλοι αυτοί (που βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο) - και πιστεύω ότι ξέρω τους συμπαίκτες μου - το καταλαβαίνουν. Και θα γίνουμε καλύτεροι», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το πέρας της προπόνησης.

"We have to be better. And everybody up there (in the practice facility), I believe I know my teammates, they understand that. And we are going to be better." - @Giannis_An34, after practice in Milwaukee today



