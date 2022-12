Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εκθείασε τον Ντιρκ Νοβίτσκι, εξηγώντας πως ουδείς μπορούσε να μπλοκάρει το σουτ του Γερμανού legend των Μάβερικς.

Το άγαλμα του Ντιρκ Νοβίτσκι βρίσκεται πλέον έξω από το γήπεδο των Μάβερικς που επικράτησαν των Λέικερς παρά τη μεγάλη εμφάνιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που πλέον απέχει μόλις 629 πόντους για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μετά το τέλος του ματς, ο Τζέιμς σχολίασε αρχικώς τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος: «Έτσι ακριβώς έπρεπε να γίνει. Το fadeaway σουτ με το ένα πόδι! Δίχως την παραμικρή αμφιβολία».

Και πρόσθεσε: «Ο Ντιρκ είναι θρύλος. Είναι είδωλο. Νομίζω πως είναι ο καλύτερος μη Αμερικανός όλων των εποχών. Τον βάζω στην ίδια κατηγορία με τον Τζινόμπιλι. Όμως αυτά που έφερε εδώ... Όσα πρόσφερε σε αυτή την πόλη...

"He's a legend, he's an icon... that boy was cold."



