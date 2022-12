Oι Μάβερικς καθάρισαν τους Λέικερς με 124-115, κάνοντας εξαιρετικό τρίτο δωδεκάλεπτο. Κορυφαίοι Ντόντσιτς, Γουντ και Χάρνταγουεϊ απέναντι στον 38άρη ΛεΜπρόν.

Ντέρμπι περιμέναμε πριν την έναρξη του χριστουγεννιάτικου ματς των Μάβερικς με τους Λέικερς, ωστόσο το Ντάλας πήρε εύκολα το ροζ φύλλο αγώνα (124-115), με τους λιμνάνθρωπους να συνεχίζουν να προβληματίζουν με την απόδοση τους.

Η παρέα του ΛεΜπρόν βρήκε λύσεις στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με 54-43. Ωστόσο στη συνέχεια το σύνολο του Τζέισον Κιντ έκανε ότι ήθελε πάνω στο παρκέ και δεν άφησε περιθώρια στους Λέικερς, οι οποίοι έπαθαν black out στο τρίτο δωδεκάλεπτο. Οι Μάβερικς τελείωσαν το ματς με 18 τρίποντα έναντι 9 των ηττημένων.

Το Ντάλας ανέβηκε στο 18-16, ενώ η ομάδα από το Λος Άντζελες έπεσε στο 13-20 και υπέστη την τέταρτη σερί ήττα του στο ΝΒΑ. Για τους νικητές ο Ντόντσιτς είχε 32 πόντους, 9 ασίστ, 9 ριμπάουντ, ο Γουντ πρόσθεσε 30 πόντους με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ καθοριστικός ήταν ο Χάρνταγουεϊ με 6 τρίποντα και 26 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο ΛεΜπρόν μέτρησε 38 πόντους με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γουέστμπρουκ τελείωσε το ματς με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ

Tα δεκάλεπτα: 21-28, 43-54, 94-75, 124-115

IT'S RAINING 3s IN DALLAS ☔️



The Mavs have hit 8 in Q3. They lead 86-67 on ABC and ESPN.#NBAXmas 🎄🎁 pic.twitter.com/ICUWkFC79E