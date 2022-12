Νοβίτσκι: «Αν ο ΛεΜπρόν ξεπεράσει τον Τζαμπάρ, θα ξεμείνω από επιχειρήματα για τον Τζόρνταν»! (vid)

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι φαίνεται πως θα αλλάξει την άποψή του για τον GOAT αν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεπεράσει τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ στην πρώτη θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απέχει πλέον 629 πόντους από τους 38.387 του μύθου Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ ώστε να γίνει κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Κόντρα στους Μάβερικς ο King έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, δίχως όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα από τους Τεξανούς, μετρώντας 38 πόντους με 13/19 δίποντα, 12/12 βολές, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 34:20. Έφτασε μάλιστα στα επτά συνεχόμενα ματς που σκοράρει 30+ πόντους ενώ σε πέντε μέρες γίνεται 38 ετών!

«Αυτός ο τύπος κάνει απίστευτα πράγματα... Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος αθλητής και προς το παρόν, πρέπει να εκτιμήσουμε το επίπεδο στο οποίο παίζει» εξήγησε ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος είδε το άγαλμά του με το κλασικό fade-away σουτ του μεγάλου Γερμανού να παρουσιάζεται έξω από το γήπεδο των Μάβερικς.

Η κουβέντα των δημοσιογράφων με τον Νοβίτσκι έφτασε στον κορυφαίο όλων των εποχών. Τι είχε να πει επί του θέματος ο Γερμανός θρύλος; «Πάντα λέω ότι ο Τζόρνταν είναι ο GOAT. Αν όμως ο ΛεΜπρόν προσπεράσει τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ στο σκοράρισμα, θα ξεμείνω επιχειρήματα για τον Μάικλ»!

Dirk Nowitzki on when LeBron James breaks the scoring record:



