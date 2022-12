Μία μηχανή παραγωγής πόντων, ο Λούκα Ντόντσιτς γράφει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς μπορεί να επικράτησαν με 105-90 των Μάβερικς μέσα στο Ντάλας, όμως αυτό δε στάθηκε εμπόδιο στον Λούκα Ντόντσιτς να γράψει ιστορία για το franchise. Ο Σλοβένος σκόραρε 30 πόντους απέναντι στο Κλίβελαντ και σημείωσε το 35ο συνεχόμενο παιχνίδι του με τη φανέλα των Μαβς όπου πετυχαίνει 20 και πλέον πόντους.

Αυτό είναι το καλύτερο σερί που έχει πετύχει παίκτης των Μάβερικς, με το προηγούμενο να ανήκει στον Μαρκ Αγκίρε από τη σεζόν 1983-84. Ο Αγκίρε μέτρησε 34 παιχνίδια 20+ πόντων, με τον Σλοβένο να έρχεται έχοντας... σπασμένα τα φρένα να ξεπεράσει οτιδήποτε ρεκόρ υπάρχει στα βιβλία της ιστορίας.

Άλλωστε ο Ντόντσιτς πραγματοποιεί μία σεζόν που τον φέρνει ανάμεσα στους υποψηφίους MVP, με 33.1 πόντους, 8.6 ριμπάουντ και 8.8 ασίστ.

.@luka7doncic has now scored 20+ points in 35-straight games passing Mark Aguirre for the longest streak in franchise history. #MFFL pic.twitter.com/uZLPckja2w