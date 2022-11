Το χέρι... αλφάδι για την τυχερή μέρα ενός φίλαθλου των Μιλγουόκι Μπακς που ευστόχησε σε σουτ από τη μέση του γηπέδου και κέρδισε 10 χιλιάδες δολάρια.

Ο φίλος των Μιλγουόκι Μπακς βγήκε διπλά... και τριπλά κερδισμένος από το παιχνίδι απέναντι τους Μπλέιζερς. Όχι μόνο είδε την ομάδα του να παίρνει ένα ακόμη ματς στο Fiserv Forum, αλλά και ο ίδιος έφυγε από αυτό όντας 10.000 δολάρια πλουσιότερος.

Πώς; Στο παιχνίδι του ημιχρόνου εκείνος έλαβε μέρος και έπρεπε να ευστοχήσει σε ένα σουτ: κάτω από το καλάθι, από τη βολή, από το τρίποντο και τέλος από το κέντρο κερδίζοντας διαφορετικά δώρα. Ο ίδιος μάλιστα το έκανε και σε πολύ καλό χρόνο έχοντας αφήσει αρκετές ευκαιρίες για το τελευταίο σουτ.

Σε μία από τις προσπάθειες πήρε φόρα, έδωσε... την τέλεια καμπύλη και το σουτ κατέληξε στο διχτάκι μαζί με μία επιταγή 10.000 δολαρίων!

This man just won himself $10,000 with this half-court shot!! 💰 pic.twitter.com/kOwRhe2vFF