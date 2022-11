Παράπονα έχουν οι Γουόριορς από την απόφαση των διαιτητών να πάρουν πίσω το φάουλ του Μπάτλερ για τρεις βολές στον Κάρι που θα μπορούσε να ισοφαρίσει το παιχνίδι ένα λεπτό πριν το τέλος και συνάμα να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Δείτε τη φάση και τα σχόλια του Στεφ.

Οι Γουόριορς δεν κατάφεραν για τρίτο σερί παιχνίδι να πάρουν τη νίκη, καθώς οι Χιτ υπερασπίστηκαν την έδρα τους και επικράτησαν με 116-109 του Γκόλντεν Στέιτ, με τις διαμαρτυρίες για τα σφυρίγματα να μην λείπουν.

Το ματς βρισκόταν στο 112-109 1'40'' πριν το τέλος του όταν ο Στεφ Κάρι σηκώθηκε για σουτ πίσω από... το τόξο με σκοπό να ισοφαρίσει. Η επαφή που είχε με τον αμυντικό που τον μάρκαρε, Τζίμι Μπάτλερ, αρχικά δόθηκε για φάουλ συν τρεις βολές, ωστόσο μετά το challenge του Σποέλστρα αυτό άλλαξε, με τους διαιτητές να τονίζουν πως ο παίκτης των Χιτ έχει βρει πρώτα τη μπάλα και μετά τα χέρια του Chef. Μία απόφαση που δεν άφησε ευχαριστημένο τον ηγέτη των Γουόριορς, οι οποίοι είχαν ακόμη δύο ευκαιρίες να φτάσουν τον αντίπαλό τους, πριν ο Μπάτλερ δώσει τη χαριστική βολή.

Coach's Challenge (MIA): foul assessed to Butler in Q4 of #GSWatMIA. Ruling: Successful challenge, call overturned due to clear + conclusive evidence of no foul (Butler made contact w/ ball + then made incidental "high five" contact w/ Curry), MIA ball due to imminent possession. pic.twitter.com/43p4V0Pmf5