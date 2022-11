Ο Τζόρνταν Πουλ φάνηκε να μην συμφωνεί με την απόφαση των διαιτητών να του καταλογίσουν βήματα και είχε τρομερή αντίδραση κοροϊδεύοντάς τους.

Οι Γουόριορς γνώρισαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα για τη φετινή σεζόν του ΝΒΑ, αφού ο Τζίμι Μπάτλερ οδήγησε τους Χιτ στο θετικό αποτέλεσμα με 116-109 παρά την τριπλή εμφάνιση του Στεφ Κάρι. Στις αρχές του τελευταίου δωδεκαλέπτου ο Τζόρνταν Πουλ ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση και συγκεκριμένα για μία αντίδρασή του.

Ο νεαρός άσσος του Γκόλντεν Στέιτ έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα, ενώ υπέπεσε και σε 5 λάθη κατά τη διάρκεια του ματς. Σε ένα από αυτά, που αφορούσε σφύριγμα των διαιτητών για βήματα, ο Πουλ ήταν ξεκαρδιστικός. Όπως φαίνεται παρακάτω στο βίντεο δεν συμφώνησε με την απόφαση αυτή, ενώ γύρισε προς την πλευρά του διαιτητή που του το καταλόγισε και άρχισε να τον κοροϊδεύει.

Δείτε την αντίδραση του Πουλ:

Jordan Poole's reaction after being called for his third travel of the night 😂😅 pic.twitter.com/DHMudM7Quh