Οι Ντιτρόιτ Πίστονς αφήνουν ελεύθερο τον Κέμπα Γουόκερ, προκειμένου να κλείσουν το ρόστερ των 15 παικτών.

Ο Κέμπα Γουόκερ μπορεί να δήλωνε ότι το μόνο που θέλει είναι να παίξει μπάσκετ, αλλά αυτό δεν θα συμβεί στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Η ομάδα του Μίσιγκαν αναμένεται να τον αφήσει ελεύθερο, προκειμένου να κλείσει το ρόστερ των 15 παικτών για τη φετινή σεζόν, η οποία ξεκινάει τα ξημερώματα της 19ης Οκτωβρίου.

Ο τέσσερις φορές All Star θα βρεθεί ξανά σε αναζήτηση ομάδας, έχοντας ήδη αλλάξει τρεις από τη σεζόν 2019-2020. Τότε φόρεσε τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς, με τους οποίους αγωνίστηκε και την επόμενη σεζόν, ενώ το 2021-2022 αγωνίστηκε για 37 ματς με τους Νιου Γιορκ Νικς (με 11.6 πόντους, 3.5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 36% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου), προτού τον αποσύρουν για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου!

Στις 6 Ιουλίου ανταλλάχθηκε στους Πίστονς, μαζί με τον Τζέιλεν Ντούραν, για μία επιλογή 1ου γύρου στο Draft του 2025! Σύμφωνα με το τρέχον συμβόλαιό του πρέπει να λάβει 9.165.471 εκατομμύρια δολάρια.

